Малко лятно настроение

Валидна: от 11 апр, 2017 до 09 май, 2017
Населено място: Други в чужбина
Компания: Sakare
Валидна: от 27 апр, 2017 до 04 май, 2017
Населено място: София
Компания: Discovery Communications
Валидна: от 18 апр, 2017 до 02 май, 2017
Населено място: София
Валидна: от 18 апр, 2017 до 02 май, 2017
Населено място: София
mentra65Рейтинг: 1448 Весело
,,Времето във Варна е мъгливо и студено. Но на Златните вече има плажуващи. Май са чужденци!"...........................................А юни ще има и българи.