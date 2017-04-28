Малко лятно настроение

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Времето във Варна е мъгливо и студено. Но на Златните вече има плажуващи. Май са чужденци!



Коментари (1)
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  1. 1 Профил на mentra65
    mentra65
    Рейтинг: 1448 Весело

    ,,Времето във Варна е мъгливо и студено. Но на Златните вече има плажуващи. Май са чужденци!"...........................................А юни ще има и българи.





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