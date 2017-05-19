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442Рейтинг: 2962 Неутрално
От така глупаво и набързо усвоените за велоалеи пари не остана място за спиране.
Bojidar VasilevРейтинг: 2471 Неутрално
До коментар [#1] от "442":
Остана , точно там до блока има място , обаче столичаните в повече не знаят какво е вело-алея и защо да ходят 50 метра в повече като на село си спират където си искат ?!
Боян ТаксировРейтинг: 1254 Неутрално
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