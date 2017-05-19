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Що пък да не я запуша изцяло тая велоалея?

Отново Ломско шосе, отново паркиране върху велоалеята. "За малко" и адски удобно.



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 2962 Неутрално

    От така глупаво и набързо усвоените за велоалеи пари не остана място за спиране.

  2. 2 Профил на Bojidar Vasilev
    Bojidar Vasilev
    Рейтинг: 2471 Неутрално

    До коментар [#1] от "442":

    Остана , точно там до блока има място , обаче столичаните в повече не знаят какво е вело-алея и защо да ходят 50 метра в повече като на село си спират където си искат ?!

  3. 3 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1254 Неутрално

    Недомислените закони и правила не се спазват, защото не отговарят на реалностите.

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