Валидна: от 15 май, 2017 до 22 май, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 03 май, 2017 до 31 май, 2017
Населено място: Всички в България
Компания: Next Generation
Валидна: от 27 апр, 2017 до 25 май, 2017
Населено място: София
Компания: Allianz Bank Bulgaria
Валидна: от 17 май, 2017 до 31 май, 2017
Населено място: София
Компания: БНБ
Боян ТаксировРейтинг: 1424 Неутрално
Интересно, дали в тази нощ на музеите, като музейни експонати можеха да се видят Демокрацията, Свободата, Гражданското Общество, Човешките Права, Моралът, общуването, изчистено от манипулация, образованието и критичната мисъл...mutricata.blogspot.bg
Ако е така, не бих искал да излизам от музея.