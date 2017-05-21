Нощ на музеите

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Нощ на музеите



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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1424 Неутрално

    Интересно, дали в тази нощ на музеите, като музейни експонати можеха да се видят Демокрацията, Свободата, Гражданското Общество, Човешките Права, Моралът, общуването, изчистено от манипулация, образованието и критичната мисъл...

    Ако е така, не бих искал да излизам от музея.

    mutricata.blogspot.bg




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