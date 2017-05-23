Обратна връзка за дипломатическите автомобили в нарушение

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Дипломатическите автомобили в България като всички останали се карат от хора, а хората правим нарушения. Чудихме се за начин, по който да информираме посолствата за тези нарушители, за да може да се извинят и да се замислят как шофират. Писахме и до нашите институции и много бързо получихме отговори: 1. Писмо от иснпектората 2. Ще се срещнем с представител от нашето министерство на външните работи, за да обсъдим централизиран подход


Също и от арменското посолство 2 пъти ни се обадиха и се извиниха. Искаме да благодарим на всички тези институции за бързата реакция и нека заедно продължим да подобряваме все повече средата в хубавата ни България!


Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.


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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на nmw
    nmw
    Рейтинг: 479 Неутрално

    А правописните грешки изпрати, по компетентност, в някой институт на БАН за българския език.





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