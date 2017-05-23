Обратна връзка за дипломатическите автомобили в нарушение

Дипломатическите автомобили в България като всички останали се карат от хора, а хората правим нарушения. Чудихме се за начин, по който да информираме посолствата за тези нарушители, за да може да се извинят и да се замислят как шофират. Писахме и до нашите институции и много бързо получихме отговори: 1. Писмо от иснпектората 2. Ще се срещнем с представител от нашето министерство на външните работи, за да обсъдим централизиран подход

Също и от арменското посолство 2 пъти ни се обадиха и се извиниха. Искаме да благодарим на всички тези институции за бързата реакция и нека заедно продължим да подобряваме все повече средата в хубавата ни България!

Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.