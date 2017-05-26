На тротоар и на зелено

© Гражданите

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Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.




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Коментари (8)
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  1. 1 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 12545 Весело

    Все пак шосето е свободно.

  2. 2 Профил на aboto
    aboto
    Рейтинг: 1272 Неутрално

    Този от БМВ-то е снимал Мерцедеса .

  3. 3 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10757 Неутрално

    Розовото БМВ отзад с бургаски номер също :(

  4. 4 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 1872 Неутрално

    Е как другояче - Мерджанът обича сянката!

  5. 5 Профил на dr.web
    dr.web
    Рейтинг: 383 Неутрално

    "След мене и потоп" - защо така не озаглавите въпросната снимка. Или пък "за манталитета и българските нрави" и т.н., много неща могат да се кажат по този повод.

  6. 6 Профил на valtoro
    valtoro
    Рейтинг: 2243 Неутрално

    Пусти неволи със тия дълги коли, направо да го ожалиш !!!

  7. 7 Профил на veselin kochev
    veselin kochev
    Рейтинг: 257 Неутрално

    Ех, къде е кмета в сянка да се оплаче от Фандъкова.

  8. 8 Профил на vucoff
    vucoff
    Рейтинг: 502 Неутрално

    Направо са си горканчовци!





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