На тротоар и на зелено

Валидна: от 25 май, 2017 до 22 юни, 2017
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 22 май, 2017 до 05 юни, 2017
Населено място: София
Компания: Първа инвестиционна банка
Валидна: от 22 май, 2017 до 29 май, 2017
Населено място: София
Компания: The Business Institute
Валидна: от 22 май, 2017 до 05 юни, 2017
Населено място: София
Компания: First Financial Brokerage House
chicago514Рейтинг: 12545 Весело
Все пак шосето е свободно.
abotoРейтинг: 1272 Неутрално
Този от БМВ-то е снимал Мерцедеса .
penetratingРейтинг: 10757 Неутрално
Розовото БМВ отзад с бургаски номер също :(
Cara MiaРейтинг: 1872 Неутрално
Е как другояче - Мерджанът обича сянката!
dr.webРейтинг: 383 Неутрално
"След мене и потоп" - защо така не озаглавите въпросната снимка. Или пък "за манталитета и българските нрави" и т.н., много неща могат да се кажат по този повод.
valtoroРейтинг: 2243 Неутрално
Пусти неволи със тия дълги коли, направо да го ожалиш !!!
veselin kochevРейтинг: 257 Неутрално
Ех, къде е кмета в сянка да се оплаче от Фандъкова.
vucoffРейтинг: 502 Неутрално
Направо са си горканчовци!