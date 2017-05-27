Глоба от Плевен

© Гражданите

Малко обратна връзка от МВР Плевен по сигнал от "Гражданите".

Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.



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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 5134 Неутрално

    Поздравления (поредни)! Можело значи. Поздравления и за ОДМВР - Плевен.

    Слави Ангелов: "Защо е недосегаем ромът милионер със 176 000 симкарти?"
  2. 2 Профил на mahjongg
    mahjongg
    Рейтинг: 706 Неутрално

    Браво, добро начало.

  3. 3 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4200 Неутрално

    Дори не е за вярване! Браво на КАТ - Плевен!

  4. 4 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 1949 Неутрално

    Може,но това зависи и от нас,гражданите!





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