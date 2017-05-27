Глоба от Плевен

Валидна: от 25 май, 2017 до 22 юни, 2017
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 22 май, 2017 до 05 юни, 2017
Населено място: София
Компания: Първа инвестиционна банка
Валидна: от 22 май, 2017 до 29 май, 2017
Населено място: София
Компания: The Business Institute
Валидна: от 22 май, 2017 до 05 юни, 2017
Населено място: София
Компания: First Financial Brokerage House
hamiltonf1Рейтинг: 5134 Неутрално
Поздравления (поредни)! Можело значи. Поздравления и за ОДМВР - Плевен.Слави Ангелов: "Защо е недосегаем ромът милионер със 176 000 симкарти?"
mahjonggРейтинг: 706 Неутрално
Браво, добро начало.
vassilunРейтинг: 4200 Неутрално
Дори не е за вярване! Браво на КАТ - Плевен!
Cara MiaРейтинг: 1949 Неутрално
Може,но това зависи и от нас,гражданите!