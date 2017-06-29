Как се строи замък

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ЕС дава пари за възстановяване на европейското историческо наследство.

Работниците зидат ли зидат...



Коментари (4)
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  1. 1 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 2749 Неутрално

    Охааа, ще тръгне гипс картона и стиропора. Кви замъци ще опънем, само гледай.

  2. 2 Профил на 1_april
    1_april
    Рейтинг: 1511 Любопитно

    Де го тва, ве Бастуне?

    Като гледам компетентните експерт-реставратори около скелетата, да не е някой важен патрЕотичен замък, поръчан от Веждю или Божо-профа?

    ЕмПичМани На Резидента
  3. 3 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 2749 Неутрално

    А ако нЕкой олигарх от БСП-то се докопа до такива пари, така ще лъсне чинията, че ще светне като слънце.

  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7702 Неутрално

    Ние даже и чисто нови можем да построим.





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