Как се строи замък

Валидна: от 22 юни, 2017 до 06 юли, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 21 юни, 2017 до 05 юли, 2017
Населено място: София
Компания: Raiffeisenbank Bulgaria
Валидна: от 27 юни, 2017 до 04 юли, 2017
Населено място: София
Компания: "Вирджиния Рекърдс" ЕООД
Валидна: от 23 юни, 2017 до 07 юли, 2017
Населено място: Други в България
Компания: Titan Zlatna Panega Cement
442Рейтинг: 2749 Неутрално
Охааа, ще тръгне гипс картона и стиропора. Кви замъци ще опънем, само гледай.
1_aprilРейтинг: 1511 Любопитно
Де го тва, ве Бастуне?ЕмПичМани На Резидента
Като гледам компетентните експерт-реставратори около скелетата, да не е някой важен патрЕотичен замък, поръчан от Веждю или Божо-профа?
442Рейтинг: 2749 Неутрално
А ако нЕкой олигарх от БСП-то се докопа до такива пари, така ще лъсне чинията, че ще светне като слънце.
РосиРейтинг: 7702 Неутрално
Ние даже и чисто нови можем да построим.