805 глоби от Пътна полиция по сигнали на "Гражданите"

Нова порция от над 250 глобени за месец и половина.

Тук може да видите всеки глобен автомобил за София (има и в други градове, но за жалост оттам нямаме подробна обратна връзка). Нека благодарим на Пътна полиция София и на всички активни граждани.

Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.