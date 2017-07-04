805 глоби от Пътна полиция по сигнали на "Гражданите"

© Гражданите

Нова порция от над 250 глобени за месец и половина.


Тук може да видите всеки глобен автомобил за София (има и в други градове, но за жалост оттам нямаме подробна обратна връзка). Нека благодарим на Пътна полиция София и на всички активни граждани.


Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.


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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Тони Шнайдера
    Тони Шнайдера
    Рейтинг: 2690 Неутрално

    Нова порция от над 250 глобени за месец и половина.

    Тълковен речник: доно̀сник - Човек, който прави доноси.
    Синонимен речник:
    (същ.) клеветник, злословец, клюкар
    (същ.) предател, шпионин, доносчик
    (същ.) издайник
    (същ.) сплетник
    (същ.) подлец, мръсник, крадец
    (същ.) отстъпник, ренегат, стачкоизменник

    Българо-Английски речник - informer, talebearer, sl. nose
    ДОНОСНИК в училище sneak разг. ; Stoolpi-geon, slanderer, calumniator ставам ДОНОСНИК turn informer

    Три пъти го режа и все е късо.
  2. 2 Профил на Georgi Velev
    Georgi Velev
    Рейтинг: 700 Неутрално

    До коментар [#1] от "Тони Шнайдера":

    Селянин. Тълковен речник - лице от бг произход, което си мисли, че може да прави всичко, когато и кудето си поиска защото може /макар че понякога удря на камък / да набие този, който му прави забележка.

    Не хаби усилия, да - тебеподобните имам в предвид.

    Между проститутката и соростутката предпочитам първото. Тя не мами и няма претенции.




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