805 глоби от Пътна полиция по сигнали на "Гражданите"

Валидна: от 22 юни, 2017 до 06 юли, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 21 юни, 2017 до 05 юли, 2017
Населено място: София
Компания: Raiffeisenbank Bulgaria
Валидна: от 30 юни, 2017 до 28 юли, 2017
Населено място: Благоевград; София
Компания: American University in Bulgaria
Валидна: от 27 юни, 2017 до 04 юли, 2017
Населено място: София
Компания: "Вирджиния Рекърдс" ЕООД
Тони ШнайдераРейтинг: 2690 Неутрално
Нова порция от над 250 глобени за месец и половина.Три пъти го режа и все е късо.
Тълковен речник: доно̀сник - Човек, който прави доноси.
Синонимен речник:
(същ.) клеветник, злословец, клюкар
(същ.) предател, шпионин, доносчик
(същ.) издайник
(същ.) сплетник
(същ.) подлец, мръсник, крадец
(същ.) отстъпник, ренегат, стачкоизменник
Българо-Английски речник - informer, talebearer, sl. nose
ДОНОСНИК в училище sneak разг. ; Stoolpi-geon, slanderer, calumniator ставам ДОНОСНИК turn informer
Georgi VelevРейтинг: 700 Неутрално
До коментар [#1] от "Тони Шнайдера":Между проститутката и соростутката предпочитам първото. Тя не мами и няма претенции.
Селянин. Тълковен речник - лице от бг произход, което си мисли, че може да прави всичко, когато и кудето си поиска защото може /макар че понякога удря на камък / да набие този, който му прави забележка.
Не хаби усилия, да - тебеподобните имам в предвид.