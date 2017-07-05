"Ломско шосе"... отново

© парци

Зареждаме магазин за домашни потреби. И що пък междувременно не запушим велоалеята от-до, как си требЕ, че точно зад нас има автобусна спирка. Какво пък толкоз може да се случи?

Караш си ти велосипедчето по велоалеята и изведнъж - тапаа! О___О



Коментари (2)
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  1. 1 Профил на tqv30524749
    tqv30524749
    Рейтинг: 204 Весело

    Бравос!

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9373 Весело

    Човека си гледа удобството.





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