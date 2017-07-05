"Ломско шосе"... отново

Зареждаме магазин за домашни потреби. И що пък междувременно не запушим велоалеята от-до, как си требЕ, че точно зад нас има автобусна спирка. Какво пък толкоз може да се случи?



Караш си ти велосипедчето по велоалеята и изведнъж - тапаа! О___О