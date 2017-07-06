Олдтаймер в ежедневието 2

Валидна: от 22 юни, 2017 до 06 юли, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 30 юни, 2017 до 28 юли, 2017
Населено място: Благоевград; София
Компания: American University in Bulgaria
Валидна: от 23 юни, 2017 до 07 юли, 2017
Населено място: Други в България
Компания: Titan Zlatna Panega Cement
Валидна: от 23 юни, 2017 до 07 юли, 2017
Населено място: Други в България
Компания: Titan Zlatna Panega Cement
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4104 Весело
Нинов , виждал ли си гуми на 30 + години? Едва ли.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Ф.НиновРейтинг: 2951 Неутрално
До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":
Ето гуми от 1964 год.
http://www.dnevnik.bg/skorost/2015/08/22/2592563_fotogaleriia_italianski_superavtomobili_ot_1934_do/?pic=11
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4104 Неутрално
едва ли.гумите стареят.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Ф.НиновРейтинг: 2951 Неутрално
До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":
Знам, че стареят.
Именно това прави безценнен един олдаймер в абсолютно оригинално състояние.
CassiРейтинг: 4462 Весело
1969, а? :) Че и RU.Джордж Бърнард Шоу: „Свободата значи отговорност. Ето защо мнозина се страхуват от нея”
Хубав регистрационен номер си е избрал. :)
virtual brainРейтинг: 2014 Неутрално
До коментар [#4] от "Ф.Нинов":Активен избирател на СТАБИЛНАТА мафия с постоянна адресна регистрация на полето У тиквите.
Безценни ги прави олдтаймърите преди всичко това, че в условията на отрицателни лихви, безкрайна монетарна интервенция и липса на много алтернативи, за западните милионери това е предпочитан начин да си инвестират част от парите. Хем играчка, хем инвестиция, хем ликвиден пазар в момента.
Всичките смърдят, та не се издържа. Липсват им доста често иновациите, комфорта и скоростта на последните десетилетия.
А промени ли се по-рязко един ден обстановката в мирния финансов западен свят.. така може да се сринат цените на разни луксозни инвестиционни играчки, че всеки познат досега борсов креш ще бледнее пред това.
Ф.НиновРейтинг: 2951 Неутрално
До коментар [#6] от "virtual brain":
Цените с голяма вероятност ще се сринат поради простата причина, че роденото след 2000 год. поколение въобще не се интересува от автомобили.
Има подобен казус с цената на колекционерския порцелан, която е минус 80% от нивата през 1980-те години.
Дошло е ново поколение (моето), което не го е еня за процелан.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4104 Неутрално
До коментар [#4] от "Ф.Нинов":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
съмненията ми са за гумите на Чайката.
Ф.НиновРейтинг: 2951 Неутрално
До коментар [#8] от "КМЕТ В СЯНКА":
Конкретно за Чайката със сигурност гумите са нови.
Може дори двигателят да не е самият оригинален.
Такава чайка не е скъпа -> най-много да сттрува сто бона.
Докато онова Ламбо от пост #2 е десетки милиони.
Иначе в текста аз исках да обърна внимание, че съществува понятието "абсолютно оригинално състояние".