Олдтаймер в ежедневието 2

© Ф.Нинов

ГАЗ 13 "Чайка". Заснет на Mainfeldstr. във Франкфурт на Майн. Завършващият с "Н" номер показва, че автомобилът е регистриран като олдтаймер, влизайки по този начин в отделна категория на изисквания за изгорели газове, данъци и застраховки.


Условията за въведената през 1997 год. Н-регистрация са автомобилът да е над 30 години, както и да е в оригинално състояние. Тоест, да няма по-нов двигател и други основни компоненти. За абсолютно оригинално състояние се говори, когато нито една част не е сменена, дори и гумите.


Олдтаймер в ежедневието I част

Ключови думи към статията:

Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4104 Весело

    Нинов , виждал ли си гуми на 30 + години? Едва ли.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на Ф.Нинов
    Ф.Нинов
    Рейтинг: 2951 Неутрално

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Ето гуми от 1964 год.
    http://www.dnevnik.bg/skorost/2015/08/22/2592563_fotogaleriia_italianski_superavtomobili_ot_1934_do/?pic=11

  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4104 Неутрално

    едва ли.гумите стареят.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на Ф.Нинов
    Ф.Нинов
    Рейтинг: 2951 Неутрално

    До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Знам, че стареят.
    Именно това прави безценнен един олдаймер в абсолютно оригинално състояние.

  5. 5 Профил на Cassi
    Cassi
    Рейтинг: 4462 Весело

    1969, а? :) Че и RU.

    Хубав регистрационен номер си е избрал. :)

    Джордж Бърнард Шоу: „Свободата значи отговорност. Ето защо мнозина се страхуват от нея”
  6. 6 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 2014 Неутрално

    До коментар [#4] от "Ф.Нинов":

    Безценни ги прави олдтаймърите преди всичко това, че в условията на отрицателни лихви, безкрайна монетарна интервенция и липса на много алтернативи, за западните милионери това е предпочитан начин да си инвестират част от парите. Хем играчка, хем инвестиция, хем ликвиден пазар в момента.
    Всичките смърдят, та не се издържа. Липсват им доста често иновациите, комфорта и скоростта на последните десетилетия.
    А промени ли се по-рязко един ден обстановката в мирния финансов западен свят.. така може да се сринат цените на разни луксозни инвестиционни играчки, че всеки познат досега борсов креш ще бледнее пред това.

    Активен избирател на СТАБИЛНАТА мафия с постоянна адресна регистрация на полето У тиквите.
  7. 7 Профил на Ф.Нинов
    Ф.Нинов
    Рейтинг: 2951 Неутрално

    До коментар [#6] от "virtual brain":

    Цените с голяма вероятност ще се сринат поради простата причина, че роденото след 2000 год. поколение въобще не се интересува от автомобили.

    Има подобен казус с цената на колекционерския порцелан, която е минус 80% от нивата през 1980-те години.
    Дошло е ново поколение (моето), което не го е еня за процелан.

  8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4104 Неутрално

    До коментар [#4] от "Ф.Нинов":

    съмненията ми са за гумите на Чайката.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  9. 9 Профил на Ф.Нинов
    Ф.Нинов
    Рейтинг: 2951 Неутрално

    До коментар [#8] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Конкретно за Чайката със сигурност гумите са нови.
    Може дори двигателят да не е самият оригинален.
    Такава чайка не е скъпа -> най-много да сттрува сто бона.
    Докато онова Ламбо от пост #2 е десетки милиони.

    Иначе в текста аз исках да обърна внимание, че съществува понятието "абсолютно оригинално състояние".





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах