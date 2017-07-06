Олдтаймер в ежедневието 2

ГАЗ 13 "Чайка". Заснет на Mainfeldstr. във Франкфурт на Майн. Завършващият с "Н" номер показва, че автомобилът е регистриран като олдтаймер, влизайки по този начин в отделна категория на изисквания за изгорели газове, данъци и застраховки.

Условията за въведената през 1997 год. Н-регистрация са автомобилът да е над 30 години, както и да е в оригинално състояние. Тоест, да няма по-нов двигател и други основни компоненти. За абсолютно оригинално състояние се говори, когато нито една част не е сменена, дори и гумите.

Олдтаймер в ежедневието I част