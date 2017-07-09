Заедно за децата

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Община Кюстендил има много възможности да направи ваканцията на децата приятна, но нещата са изпуснати, поне за тая година. Детските площадки и места за отдих по центъра на града са занемарени - изключение правят само местата в близост до кафенета.



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на mentra65
    mentra65
    Рейтинг: 1030 Весело

    Добре дошли в Не новините.Никъде не се вижда на снимките жив човек..............................................................мнооого злеееее.

  2. 2 Профил на xmm
    xmm
    Рейтинг: 2307 Весело

    До коментар [#1] от "mentra65":

    ...обаче се виждат плочките,обрасли с треволяк,който ще ги подкопае.





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