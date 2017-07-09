Заедно за децата

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Валидна: от 16 юни, 2017 до 14 юли, 2017
Населено място: София
Компания: Grant Thornton
mentra65Рейтинг: 1030 Весело
Добре дошли в Не новините.Никъде не се вижда на снимките жив човек..............................................................мнооого злеееее.
xmmРейтинг: 2307 Весело
До коментар [#1] от "mentra65":
...обаче се виждат плочките,обрасли с треволяк,който ще ги подкопае.