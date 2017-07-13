Дърво падна на бул. "Вапцаров" в София

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Точно пред мен се срути дърво от парка върху платното в посока телевизионната кула, малко след Софияленд и преди разделянето на платното заради надлеза, около 13:45 днес. За щастие нямаше много трафик и не пострада никой. Обадих се на 112 и се върнах, за да го снимам по-късно. Около 15 минути след това още не бяха реагирали.

На снимката:
Дървото препречи едното платно



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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4172 Разстроено

    Столични неволи. Виновни са предишните. Нарочно са направили поразията та да злепоставят любимата ни учительница !

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на truly
    truly
    Рейтинг: 946 Неутрално

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Такива неща се случват навсякъде. Както винаги преиграваш.

  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4172 Неутрално

    До коментар [#2] от "truly":

    Какви "такива" неща ???

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на С С К
    С С К
    Рейтинг: 1273 Неутрално

    20-ина метра преди това място, в края на април падна дърво зад а/ла,но не толкова навътре в платното. Отново за щастие без поражения за автомобили и хора, беше
    късно през нощта.

    Столични неволи. Виновни са предишните. Нарочно са направили поразията та да злепоставят любимата ни учительница !
    —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


    Костов е виновен, умишлено ги е подрязал..

    По-добре да си здрав и богат,отколкото беден и болен.
  5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4172 Неутрално

    До коментар [#4] от "С С К":

    Вероятно това ще ни кажат или нещо подобно. Винаги има виновен и винаги е някой друг/а !!!
    ГЕРБаджийски опорки !

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  6. 6 Профил на Чинчила
    Чинчила
    Рейтинг: 299 Неутрално

    Трябва следващото дърво да убие някой, за да се размърда Фандъчката и да запелтечи по телевизора колко много се работело.
    В Ловния парк никой не влиза, редовно падат сухи и болни дървета. Миналата зима едно беше паднало и препречило една от алеите и трябваше да мине месец преди да дойдат и да го отрежат. Някакъв бетон (сигурно мутра се е опитала да си вдигне хотелче насред парка) стърчи вече 15-ина години и няма кой да го събори и разчисти.





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