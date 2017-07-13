Дърво падна на бул. "Вапцаров" в София

Валидна: от 07 юли, 2017 до 21 юли, 2017
Населено място: Други в чужбина
Компания: O.P.Jindal Global University
Валидна: от 06 юли, 2017 до 20 юли, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 10 юли, 2017 до 17 юли, 2017
Населено място: София
Компания: TBI Bank
Валидна: от 30 юни, 2017 до 28 юли, 2017
Населено място: Благоевград; София
Компания: American University in Bulgaria
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4172 Разстроено
Столични неволи. Виновни са предишните. Нарочно са направили поразията та да злепоставят любимата ни учительница !ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
trulyРейтинг: 946 Неутрално
До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":
Такива неща се случват навсякъде. Както винаги преиграваш.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4172 Неутрално
До коментар [#2] от "truly":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Какви "такива" неща ???
С С КРейтинг: 1273 Неутрално
20-ина метра преди това място, в края на април падна дърво зад а/ла,но не толкова навътре в платното. Отново за щастие без поражения за автомобили и хора, беше
късно през нощта.
Костов е виновен, умишлено ги е подрязал.. По-добре да си здрав и богат,отколкото беден и болен.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4172 Неутрално
До коментар [#4] от "С С К":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Вероятно това ще ни кажат или нещо подобно. Винаги има виновен и винаги е някой друг/а !!!
ГЕРБаджийски опорки !
ЧинчилаРейтинг: 299 Неутрално
Трябва следващото дърво да убие някой, за да се размърда Фандъчката и да запелтечи по телевизора колко много се работело.
В Ловния парк никой не влиза, редовно падат сухи и болни дървета. Миналата зима едно беше паднало и препречило една от алеите и трябваше да мине месец преди да дойдат и да го отрежат. Някакъв бетон (сигурно мутра се е опитала да си вдигне хотелче насред парка) стърчи вече 15-ина години и няма кой да го събори и разчисти.