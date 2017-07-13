Дърво падна на бул. "Вапцаров" в София

Точно пред мен се срути дърво от парка върху платното в посока телевизионната кула, малко след Софияленд и преди разделянето на платното заради надлеза, около 13:45 днес. За щастие нямаше много трафик и не пострада никой. Обадих се на 112 и се върнах, за да го снимам по-късно. Около 15 минути след това още не бяха реагирали.



На снимката:

Дървото препречи едното платно