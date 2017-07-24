Три момичета извършват ремонт на пътя

Да започнем седмицата с нещо свежо...

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Да започнем седмицата с нещо свежо...


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Коментари (10)
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  1. 1 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 4976 Неутрално

    Помислих, че ремонтират пътя....

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  2. 2 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 4945 Любопитно

    Аз не виждам никакъв ремонт на нищо - едната лежи и наднича към фотографа, другите две се почесват, а и някакъв, който не прилича на момиче е в центъра ?

    karabastun@abv.bg
  3. 3 Профил на Г.Е.М.
    Г.Е.М.
    Рейтинг: 767 Неутрално

    Друго да не е, постелката е супер. Аз като се сетя на какъв мазен картон полягам чат-пат. Ма в жегите не е оферта да лежиш под каквато и да е кола...

  4. 4 Профил на tww09306483
    tww09306483
    Рейтинг: 2825 Неутрално

    Ами..., да бяха сложили и някой гаечен ключ на постелката, за по-голяма достоверност...! :)
    Но, дори и с него, никой няма да си помисли, че въпросните девойки правят такива работи. Виж, за някои други работи... по-бихме се съгласили...! :)
    Младежа с официалния анцуг, за декор ли е? Или и той е, към девойките? :)

    Искам да съм негър, в щата Алабама...!
  5. 5 Профил на 2.5
    2.5
    Рейтинг: 4437 Весело

    Каква е ролята на кавалера с марковия анцуг?

    I Want To Believe
  6. 6 Профил на zahariy
    zahariy
    Рейтинг: 657 Неутрално

    Не виждам някой нещо да ремонтира....

  7. 7 Профил на zegi
    zegi
    Рейтинг: 1160 Весело

    Те такива момета да търсите, бе абдали голобради. Оправни.И вас ще оправят и колите ви ще оправят.

  8. 8 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 1593 Неутрално

    Друго да не е, постелката е супер. Аз като се сетя на какъв мазен картон полягам чат-пат. Ма в жегите не е оферта да лежиш под каквато и да е кола...
    —цитат от коментар 3 на Г.Е.М.



    До коментар [#3] от "Г.Е.М.":

    Намери още един картон! Мазния си го остави да го пъхаш под колата за да видиш дали капе масло от някъде,а другият - за постелка.

  9. 9 Профил на БМЗ
    БМЗ
    Рейтинг: 1389 Весело

    Лъжа! Всички знаят, че Тойота не се разваля.

    Лицемеркел акбар!
  10. 10 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 1485 Весело

    До коментар [#7] от "zegi":
    "Те такива момета да търсите, бе абдали голобради. Оправни.И вас ще оправят и колите ви ще оправят."
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    За колите малко се съмнявам.

    Еретик




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