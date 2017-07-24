Три момичета извършват ремонт на пътя

Валидна: от 14 юли, 2017 до 28 юли, 2017
Населено място: София
Компания: Cushman&Wakefield Forton
Валидна: от 14 юли, 2017 до 28 юли, 2017
Населено място: София
Компания: Cushman&Wakefield Forton
Валидна: от 30 юни, 2017 до 28 юли, 2017
Населено място: Благоевград; София
Компания: American University in Bulgaria
Валидна: от 21 юли, 2017 до 04 авг, 2017
Населено място: София
Компания: British Council Bulgaria
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 4976 Неутрално
Помислих, че ремонтират пътя...."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
karabastunРейтинг: 4945 Любопитно
Аз не виждам никакъв ремонт на нищо - едната лежи и наднича към фотографа, другите две се почесват, а и някакъв, който не прилича на момиче е в центъра ?karabastun@abv.bg
Г.Е.М.Рейтинг: 767 Неутрално
Друго да не е, постелката е супер. Аз като се сетя на какъв мазен картон полягам чат-пат. Ма в жегите не е оферта да лежиш под каквато и да е кола...
tww09306483Рейтинг: 2825 Неутрално
Ами..., да бяха сложили и някой гаечен ключ на постелката, за по-голяма достоверност...! :)Искам да съм негър, в щата Алабама...!
Но, дори и с него, никой няма да си помисли, че въпросните девойки правят такива работи. Виж, за някои други работи... по-бихме се съгласили...! :)
Младежа с официалния анцуг, за декор ли е? Или и той е, към девойките? :)
2.5Рейтинг: 4437 Весело
Каква е ролята на кавалера с марковия анцуг?I Want To Believe
zahariyРейтинг: 657 Неутрално
Не виждам някой нещо да ремонтира....
zegiРейтинг: 1160 Весело
Те такива момета да търсите, бе абдали голобради. Оправни.И вас ще оправят и колите ви ще оправят.
deafРейтинг: 1593 Неутрално
До коментар [#3] от "Г.Е.М.":
Намери още един картон! Мазния си го остави да го пъхаш под колата за да видиш дали капе масло от някъде,а другият - за постелка.
БМЗРейтинг: 1389 Весело
Лъжа! Всички знаят, че Тойота не се разваля.Лицемеркел акбар!
Костадин ИвановРейтинг: 1485 Весело
До коментар [#7] от "zegi":Еретик
"Те такива момета да търсите, бе абдали голобради. Оправни.И вас ще оправят и колите ви ще оправят."
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За колите малко се съмнявам.