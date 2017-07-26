 
Живеещите в близост до столичния булевард "Дондуков" посвикнахме с неудобствата заради ремонтните дейности и чакаме с нетърпение новата придобивка.<br /><br />На снимката:<br />Ремонтни дейности. Колкото по-горещо, с по-голямо настървение се работи.

© xali

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Живеещите в близост до столичния булевард "Дондуков" посвикнахме с неудобствата заради ремонтните дейности и чакаме с нетърпение новата придобивка.<br /><br />На снимката:<br />Ремонтни дейности. Колкото по-горещо, с по-голямо настървение се работи.
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Толкова много строителна техника, и то почти нова, е доказателство, че нещата ще станат както трябва.
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xali

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 976 Неутрално

    "Колкото по-горещо, с по-голямо настървение се работи."

    Няма как да го знаеш ... хахахахахахаха

  2. 2 Профил на zahariy
    zahariy
    Рейтинг: 800 Неутрално

    Ще го направят. Дано изпипат всичко, че да не се налага другата пролет наново ремонт..





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