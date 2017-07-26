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Ремонтът на бул. "Дондуков"
Живеещите в близост до столичния булевард "Дондуков" посвикнахме с неудобствата заради ремонтните дейности и чакаме с нетърпение новата придобивка.
На снимката:
Ремонтни дейности. Колкото по-горещо, с по-голямо настървение се работи.
TaigaРейтинг: 976 Неутрално
"Колкото по-горещо, с по-голямо настървение се работи."
Няма как да го знаеш ... хахахахахахаха
zahariyРейтинг: 800 Неутрално
Ще го направят. Дано изпипат всичко, че да не се налага другата пролет наново ремонт..