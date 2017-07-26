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Ремонтът на бул. "Дондуков"

Живеещите в близост до столичния булевард "Дондуков" посвикнахме с неудобствата заради ремонтните дейности и чакаме с нетърпение новата придобивка.

На снимката:

Ремонтни дейности. Колкото по-горещо, с по-голямо настървение се работи.