Лятно настроение

Валидна: от 25 юли, 2017 до 08 авг, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 24 юли, 2017 до 31 юли, 2017
Населено място: Пловдив
Компания: EVN България
Валидна: от 27 юли, 2017 до 24 авг, 2017
Населено място: София
Компания: БНБ
Валидна: от 27 юли, 2017 до 24 авг, 2017
Населено място: София
Компания: Институт Отворено Общество – София
gmbhРейтинг: 1855 Неутрално
Утре е неделя, ден за баня. Среща на Шишковата градина.
deafРейтинг: 1713 Неутрално
Варна? Малкото НДК?
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4336 Неутрално
не е ли близо до автогарата?(преди години)ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!