Лятно настроение

Някой позна ли града и сградата с кръглия покрив?

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Някой позна ли града и сградата с кръглия покрив?



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на gmbh
    gmbh
    Рейтинг: 1855 Неутрално

    Утре е неделя, ден за баня. Среща на Шишковата градина.

  2. 2 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 1713 Неутрално

    Варна? Малкото НДК?

  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4336 Неутрално

    не е ли близо до автогарата?(преди години)

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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