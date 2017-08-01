Това е паркиране?

Не намирам думи<br /> <br /> <i>Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между &quot;Дневник&quot; и&nbsp;<a href="http://grajdanite.bg/" target="_blank">приложението &quot;Гражданите&quot;</a>&nbsp;за намаляване на нарушенията по пътищата.</i><br />

© Гражданите

Не намирам думи

Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.




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Коментари (11)
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  1. 1 Профил на quatro_4x3
    quatro_4x3
    Рейтинг: 1268 Неутрално

    Лайнета с БМВ-та.

    РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
  2. 2 Профил на yellow_hater
    yellow_hater
    Рейтинг: 29 Неутрално

    Човекът е с "БМВ". Дошъл в столицата, регистрирал го в София и вече не може да се говори с него.
    Заради такива като този ни гледат лошо нас, преселниците.

  3. 3 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 10595 Весело

    Магарето зад волана си зарязало конските сили насред пътя.

  4. 4 Профил на Камен
    Камен
    Рейтинг: 972 Неутрално

    До коментар [#3] от "chicago514":

    Може да е "магарица", даже по-вероятно. Да не се обиждат колежките-шофьорки, ама...

  5. 5 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 2293 Неутрално

    До коментар [#4] от "Камен":

    Ааа,не , не обиждайте дамите!

  6. 6 Профил на roosty
    roosty
    Рейтинг: 482 Весело

    Там могъл, там спрял!

  7. 7 Профил на hamiltonF1
    hamiltonF1
    Рейтинг: 3970 Неутрално

    Не мога да повярвам, че има толкова прост/а и нагъл/нагла. Може сериозен проблем в електрониката да е получило БМВ-то.

    Как 350 партизани разгромиха 20 невъоръжени германци при Жабокрек: http://bit.ly/2t5XDTM
  8. 8 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5092 Неутрално

    До коментар [#4] от "Камен":

    - Мило, далеч ли от бордюра паркирах?
    - Левия или десния?

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  9. 9 Профил на UJC4040 Върнете стария сайт!
    UJC4040 Върнете стария сайт!
    Рейтинг: 550 Весело

    Това е прекалено даже и за БМВ.
    Снощи са били много немуподобни. Всеки следващ се успокоява, че както и в трамвая, винаги има място за още един. Но "колегите" са изтрезняли по-рано и са го изоставили. Доста неприличо от тяхна страна.

  10. 10 Профил на OOPS
    OOPS
    Рейтинг: 851 Неутрално

    Помислих, че колата просто завива.

  11. 11 Профил на tsvetko_51
    tsvetko_51
    Рейтинг: 2248 Неутрално

    За човек, който кара червено БМВ, всичко е разрешено:).





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