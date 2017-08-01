Това е паркиране?

Валидна: от 25 юли, 2017 до 08 авг, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 01 авг, 2017 до 15 авг, 2017
Населено място: София
Компания: ROITI
Валидна: от 31 юли, 2017 до 14 авг, 2017
Населено място: София
Компания: HILL International Bulgaria
Валидна: от 31 юли, 2017 до 28 авг, 2017
Населено място: Варна; Бургас; София; Пловдив; Русе
quatro_4x3Рейтинг: 1268 Неутрално
Лайнета с БМВ-та.РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
yellow_haterРейтинг: 29 Неутрално
Човекът е с "БМВ". Дошъл в столицата, регистрирал го в София и вече не може да се говори с него.
Заради такива като този ни гледат лошо нас, преселниците.
chicago514Рейтинг: 10595 Весело
Магарето зад волана си зарязало конските сили насред пътя.
КаменРейтинг: 972 Неутрално
До коментар [#3] от "chicago514":
Може да е "магарица", даже по-вероятно. Да не се обиждат колежките-шофьорки, ама...
Cara MiaРейтинг: 2293 Неутрално
До коментар [#4] от "Камен":
Ааа,не , не обиждайте дамите!
roostyРейтинг: 482 Весело
Там могъл, там спрял!
hamiltonF1Рейтинг: 3970 Неутрално
Не мога да повярвам, че има толкова прост/а и нагъл/нагла. Може сериозен проблем в електрониката да е получило БМВ-то.Как 350 партизани разгромиха 20 невъоръжени германци при Жабокрек: http://bit.ly/2t5XDTM
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5092 Неутрално
До коментар [#4] от "Камен":"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
- Мило, далеч ли от бордюра паркирах?
- Левия или десния?
UJC4040 Върнете стария сайт!Рейтинг: 550 Весело
Това е прекалено даже и за БМВ.
Снощи са били много немуподобни. Всеки следващ се успокоява, че както и в трамвая, винаги има място за още един. Но "колегите" са изтрезняли по-рано и са го изоставили. Доста неприличо от тяхна страна.
OOPSРейтинг: 851 Неутрално
Помислих, че колата просто завива.
tsvetko_51Рейтинг: 2248 Неутрално
За човек, който кара червено БМВ, всичко е разрешено:).