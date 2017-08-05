На инвалидно и в насрещното

Валидна: от 25 юли, 2017 до 08 авг, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 04 авг, 2017 до 01 сеп, 2017
Населено място: Благоевград
Компания: American University in Bulgaria
Валидна: от 01 авг, 2017 до 15 авг, 2017
Населено място: София
Компания: ROITI
Валидна: от 31 юли, 2017 до 14 авг, 2017
Населено място: София
Компания: HILL International Bulgaria
'ΕΡΕΒΟΣРейтинг: 4548 Неутрално
Наглост !Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
vtl53383951Рейтинг: 468 Неутрално
Човека си е в колата, не мисля, че е толкова голям проблем ако не я остави така ...