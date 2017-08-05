На инвалидно и в насрещното

На сянка - какво като съм в нарушение в центъра!<br /><br /><em>Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между "Дневник" и <a href="http://grajdanite.bg/" style="outline: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(206, 30, 46); background: 0px 0px; transition: color 250ms ease-out, background 250ms ease-out;" target="_blank">приложението "Гражданите"</a> за намаляване на нарушенията по пътищата.</em>

© Гражданите

На сянка - какво като съм в нарушение в центъра!

Тази снимка е публикувана като част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 4548 Неутрално

    Наглост !

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  2. 2 Профил на vtl53383951
    vtl53383951
    Рейтинг: 468 Неутрално

    Човека си е в колата, не мисля, че е толкова голям проблем ако не я остави така ...





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