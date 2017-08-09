Залез във Висби

Валидна: от 04 авг, 2017 до 01 сеп, 2017
Населено място: Благоевград
Компания: American University in Bulgaria
Валидна: от 08 авг, 2017 до 22 авг, 2017
Населено място: София
Компания: The Embassy of the Kingdom in the Netherlands
Валидна: от 07 авг, 2017 до 04 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: The British Council
Валидна: от 01 авг, 2017 до 15 авг, 2017
Населено място: София
Компания: ROITI
prozaРейтинг: 2085 Неутрално
Била съм по тези географски ширини, там няма нищо вълшебно, всичко е сиво, мрачно и студено. Повече не искам да посещавам тези места.
Johannes CabalРейтинг: 1078 Весело
Супер снимка! Много добре уловен кадър! :)SAVE EUROPE!!!
aretaРейтинг: 1515 Неутрално
Иво, да не би да си ходил на Готланд?
Много е красиво там наистина! Само тази снимка ли имаш?
aretaРейтинг: 1515 Неутрално
До коментар [#1] от "proza":
Грешиш. Готланд е прекрасен остров, особено през лятото. Няма нищо мрачно през този сезон, дните са дъъълги. Наскоро гледах едни снимки от юни, направени са в 22ч малко по на север (Вестерос) и слънцето още не е залязло...