Залез във Висби

Залез на градската стена на Висби, Швеция, която е част от списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

© Иво

Залез на градската стена на Висби, Швеция, която е част от списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.



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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на proza
    proza
    Рейтинг: 2085 Неутрално

    Била съм по тези географски ширини, там няма нищо вълшебно, всичко е сиво, мрачно и студено. Повече не искам да посещавам тези места.

  2. 2 Профил на Johannes Cabal
    Johannes Cabal
    Рейтинг: 1078 Весело

    Супер снимка! Много добре уловен кадър! :)

    SAVE EUROPE!!!
  3. 3 Профил на areta
    areta
    Рейтинг: 1515 Неутрално

    Иво, да не би да си ходил на Готланд?

    Много е красиво там наистина! Само тази снимка ли имаш?

  4. 4 Профил на areta
    areta
    Рейтинг: 1515 Неутрално

    До коментар [#1] от "proza":

    Грешиш. Готланд е прекрасен остров, особено през лятото. Няма нищо мрачно през този сезон, дните са дъъълги. Наскоро гледах едни снимки от юни, направени са в 22ч малко по на север (Вестерос) и слънцето още не е залязло...





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