Уникална археология буренясва

Открити са останките на 8 селища в суперпозиция (едно върху друго) и много други археологически обекти, които са разположени на западния бряг на Дуранкулашкото езеро. Първите човешки следи на това място датират от 5250 +/- 50 г. пр. Хр., а последните – от началото на ХІ в. сл. Хр., когато тук е съществувало старобългарско селище от времето на царуването на Борис І и Симеон І Велики.

© karabastun

Открити са останките на 8 селища в суперпозиция (едно върху друго) и много други археологически обекти, които са разположени на западния бряг на Дуранкулашкото езеро. Първите човешки следи на това място датират от 5250 +/- 50 г. пр. Хр., а последните – от началото на ХІ в. сл. Хр., когато тук е съществувало старобългарско селище от времето на царуването на Борис І и Симеон І Велики.



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6208 Неутрално

    АрхеолОгия!!!!

    Уникална археолОгия буренясва - вижте , моля заглавието!!!

    karabastun@abv.bg
  2. 2 Профил на 2.5
    2.5
    Рейтинг: 4814 Весело

    До коментар [#1] от "karabastun":

    От бъзик не разбираш ли?

    I Want To Believe




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