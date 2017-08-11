Уникална археология буренясва

Открити са останките на 8 селища в суперпозиция (едно върху друго) и много други археологически обекти, които са разположени на западния бряг на Дуранкулашкото езеро. Първите човешки следи на това място датират от 5250 +/- 50 г. пр. Хр., а последните – от началото на ХІ в. сл. Хр., когато тук е съществувало старобългарско селище от времето на царуването на Борис І и Симеон І Велики.