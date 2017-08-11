Само пилетата липсват

Само пилета липсват.

© Булаир

Само пилета липсват.



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Yulian Evtimov
    Yulian Evtimov
    Рейтинг: 478 Неутрално

    "... и 3 дни яли, пили и се веселили. И какви пили? Пили на грил..." :-)

    The man on the Moon
  2. 2 Профил на jorosrabskia
    jorosrabskia
    Рейтинг: 548 Весело

    Родна реч, омайна, сладка 😁





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