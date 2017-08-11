Само пилетата липсват

Валидна: от 04 авг, 2017 до 01 сеп, 2017
Населено място: Благоевград
Компания: American University in Bulgaria
Валидна: от 10 авг, 2017 до 07 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 08 авг, 2017 до 22 авг, 2017
Населено място: София
Компания: The Embassy of the Kingdom in the Netherlands
Валидна: от 07 авг, 2017 до 04 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: The British Council
Yulian EvtimovРейтинг: 478 Неутрално
"... и 3 дни яли, пили и се веселили. И какви пили? Пили на грил..." :-)The man on the Moon
jorosrabskiaРейтинг: 548 Весело
Родна реч, омайна, сладка 😁