Интересен начин да запазиш мястото си

Безкрайна наглост - да си заплюеш от общите паркоместа<br /><br /><em>Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и <a href="http://grajdanite.bg/" target="_blank">приложението "Гражданите"</a> за намаляване на нарушенията по пътищата.</em><br />

© stoyanmitov

Безкрайна наглост - да си заплюеш от общите паркоместа


Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.


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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Ватник
    Ватник
    Рейтинг: 771 Неутрално

    В кой град се развива действието?

    http://istinata.bg/?p=1027 Русия ограбва България
  2. 2 Профил на aboto
    aboto
    Рейтинг: 1031 Неутрално

    Повече от час чаках новина от "Дневник" , и .... ЕТО Я - УРА !!!

  3. 3 Профил на Valeria
    Valeria
    Рейтинг: 600 Неутрално

    Някой е доста, доста нагъл!

  4. 4 Профил на aboto
    aboto
    Рейтинг: 1031 Неутрално

    В кой град се развива действието?
    —цитат от коментар 1 на Ватник



    До коментар [#1] от "Ватник":

    Прав сте - софийската регистрация , най-малко важи за софиянци !





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