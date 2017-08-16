Интересен начин да запазиш мястото си

Валидна: от 04 авг, 2017 до 01 сеп, 2017
Населено място: Благоевград
Компания: American University in Bulgaria
Валидна: от 10 авг, 2017 до 07 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: KPMG
Валидна: от 08 авг, 2017 до 22 авг, 2017
Населено място: София
Компания: The Embassy of the Kingdom in the Netherlands
Валидна: от 07 авг, 2017 до 04 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: The British Council
ВатникРейтинг: 771 Неутрално
В кой град се развива действието?http://istinata.bg/?p=1027 Русия ограбва България
abotoРейтинг: 1031 Неутрално
Повече от час чаках новина от "Дневник" , и .... ЕТО Я - УРА !!!
ValeriaРейтинг: 600 Неутрално
Някой е доста, доста нагъл!
abotoРейтинг: 1031 Неутрално
До коментар [#1] от "Ватник":
Прав сте - софийската регистрация , най-малко важи за софиянци !