Интересен начин да запазиш мястото си

© stoyanmitov Безкрайна наглост - да си заплюеш от общите паркоместа

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.

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