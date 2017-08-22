Първо по велоалеята и после на зеленко

Валидна: от 18 авг, 2017 до 25 авг, 2017
Населено място: София
Компания: UNICEF Bulgaria
Валидна: от 04 авг, 2017 до 01 сеп, 2017
Населено място: Благоевград
Компания: American University in Bulgaria
Валидна: от 21 авг, 2017 до 04 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: BOYANOV & Co.
Валидна: от 21 авг, 2017 до 04 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: BOYANOV & Co.
moriartiРейтинг: 913 Весело
Човекот е прозд! Упутете го."ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
Не се хабете. Скоро ще се получи извинение - Бех ногу на зор. Щех да се изтаквозвам у джипката, а салоно е кожен и не требва, некак си... така грубо. На велоалейката не утрепах ни един колеляк. Сал неква мама с бебе-прицепче се гурна у храсталака, ама не рива ногу. Ся, кво мрънкати?
И те така.
yellow_haterРейтинг: 819 Неутрално
Човекът е с джип! Тези с джиповете и БМВ-тата са неприкосновени!
И да не забравяме, че са регистрирани в София - най-големият успех на провинциалиста. Сега вече и дума не може да се каже срещу него.
Нека само да уточня, че всичко освен София, Пловдив, Варна, Бургас иможе би Велико Търново, е провинция.
Светлото бъдещеРейтинг: 721 Весело
До коментар [#1] от "moriarti":Не знам какви нови дроги са плъзнали у нашенско, ама много хора ги ползват.
Тегли му един бой, действа като катарзис.
442Рейтинг: 2574 Неутрално
Не пречи на никого и, прави сянка на тревичката.
ТанасРейтинг: 3199 Весело
Шъ оттърчи до БТВ - иту или централата на ГЕРБ. :-)България без ДС - ченгета и Пълна Лустрация.
Горе паркингът трЕбе да се плаща.
moriartiРейтинг: 913 Весело
До коментар [#3] от "Светлото бъдеще":"ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
Да посегна на джудже?!? Не е ли малко неджентълменско едно таквоз поведение? С комплексите му положението вече на всички е ясно.
УрбанистътРейтинг: 136 Неутрално
d'Bill
Puck FutinРейтинг: 268 Неутрално
До коментар [#2] от "yellow_hater":
Провинция е всичко освен столицата, без значение личното ти мнение.
Отделно на "провинциалист" може да се обиди само случаайна топка молекули, чиято единствена цел е да се наяде и размножи, но основото - определя себе си и цялото си съществуване с футболен отбор.
Johannes CabalРейтинг: 1133 Гневно
Ами задник, сър.....SAVE EUROPE!!!