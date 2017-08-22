Първо по велоалеята и после на зеленко

© stoyanmitov Шофира върху велоалеята, където впоследствие паркира

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.

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