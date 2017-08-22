Първо по велоалеята и после на зеленко

Шофира върху велоалеята, където впоследствие паркира<br /><br /><i>Тази публикация е част от съвместен проект между &quot;Дневник&quot; и&nbsp;<a href="http://grajdanite.bg/" target="_blank">приложението &quot;Гражданите&quot;</a>&nbsp;за намаляване на нарушенията по пътищата.</i><br />

© stoyanmitov

Шофира върху велоалеята, където впоследствие паркира


Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.


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Коментари (9)
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  1. 1 Профил на moriarti
    moriarti
    Рейтинг: 913 Весело

    Човекот е прозд! Упутете го.

    Не се хабете. Скоро ще се получи извинение - Бех ногу на зор. Щех да се изтаквозвам у джипката, а салоно е кожен и не требва, некак си... така грубо. На велоалейката не утрепах ни един колеляк. Сал неква мама с бебе-прицепче се гурна у храсталака, ама не рива ногу. Ся, кво мрънкати?

    И те така.

    "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
  2. 2 Профил на yellow_hater
    yellow_hater
    Рейтинг: 819 Неутрално

    Човекът е с джип! Тези с джиповете и БМВ-тата са неприкосновени!
    И да не забравяме, че са регистрирани в София - най-големият успех на провинциалиста. Сега вече и дума не може да се каже срещу него.
    Нека само да уточня, че всичко освен София, Пловдив, Варна, Бургас иможе би Велико Търново, е провинция.

  3. 3 Профил на Светлото бъдеще
    Светлото бъдеще
    Рейтинг: 721 Весело

    До коментар [#1] от "moriarti":

    Тегли му един бой, действа като катарзис.

    Не знам какви нови дроги са плъзнали у нашенско, ама много хора ги ползват.
  4. 4 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 2574 Неутрално

    Не пречи на никого и, прави сянка на тревичката.

  5. 5 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 3199 Весело

    Шъ оттърчи до БТВ - иту или централата на ГЕРБ. :-)
    Горе паркингът трЕбе да се плаща.

    България без ДС - ченгета и Пълна Лустрация.
  6. 6 Профил на moriarti
    moriarti
    Рейтинг: 913 Весело

    До коментар [#3] от "Светлото бъдеще":

    Да посегна на джудже?!? Не е ли малко неджентълменско едно таквоз поведение? С комплексите му положението вече на всички е ясно.

    "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
  7. 7 Профил на Урбанистът
    Урбанистът
    Рейтинг: 136 Неутрално

    d'Bill

  8. 8 Профил на Puck Futin
    Puck Futin
    Рейтинг: 268 Неутрално

    До коментар [#2] от "yellow_hater":

    Провинция е всичко освен столицата, без значение личното ти мнение.
    Отделно на "провинциалист" може да се обиди само случаайна топка молекули, чиято единствена цел е да се наяде и размножи, но основото - определя себе си и цялото си съществуване с футболен отбор.

  9. 9 Профил на Johannes Cabal
    Johannes Cabal
    Рейтинг: 1133 Гневно

    Ами задник, сър.....

    SAVE EUROPE!!!




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