Рицарският турнир

Валидна: от 04 авг, 2017 до 01 сеп, 2017
Населено място: Благоевград
Компания: American University in Bulgaria
Валидна: от 23 авг, 2017 до 20 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: AIMS Human Capital
Валидна: от 21 авг, 2017 до 04 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: BOYANOV & Co.
Валидна: от 21 авг, 2017 до 04 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: BOYANOV & Co.
J.J.Рейтинг: 844 Неутрално
Дрезден, Residenzschloss :)
DSРейтинг: 751 Неутрално
Декор на Ню Бояна филмс ...Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
CassiРейтинг: 3638 Неутрално
До коментар [#1] от "J.J.":Джордж Бърнард Шоу: „Свободата значи отговорност. Ето защо мнозина се страхуват от нея”
И aз мисля, че е Дрезден. :)