Рицарският турнир

Обикновено, като се каже рицарски турнир, в представата ни излизат двама конници с брони и насочени един към друг големи турнирни копия.<br /><br />Рицарските турнири се появяват през Късното Средновековие и се базират на военната употреба на копията от тежката конница. В Късното Средновековие те са трансформирани в спорт, който е особено популярен през целия XVI век в Англия и Германия, докато във Франция е забранен след смъртта на крал Aнри ІІ, който загива при инцидент именно в такъв турнир през 1559 година.<br /><br />Кой ще познае откъде е снимката?

© karabastun

Обикновено, като се каже рицарски турнир, в представата ни излизат двама конници с брони и насочени един към друг големи турнирни копия.

Рицарските турнири се появяват през Късното Средновековие и се базират на военната употреба на копията от тежката конница. В Късното Средновековие те са трансформирани в спорт, който е особено популярен през целия XVI век в Англия и Германия, докато във Франция е забранен след смъртта на крал Aнри ІІ, който загива при инцидент именно в такъв турнир през 1559 година.

Кой ще познае откъде е снимката?



Коментари (3)
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  1. 1 Профил на J.J.
    J.J.
    Рейтинг: 844 Неутрално

    Дрезден, Residenzschloss :)

  2. 2 Профил на DS
    DS
    Рейтинг: 751 Неутрално

    Декор на Ню Бояна филмс ...

    Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
  3. 3 Профил на Cassi
    Cassi
    Рейтинг: 3638 Неутрално

    До коментар [#1] от "J.J.":

    И aз мисля, че е Дрезден. :)

    Джордж Бърнард Шоу: „Свободата значи отговорност. Ето защо мнозина се страхуват от нея”




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