Рицарският турнир

Обикновено, като се каже рицарски турнир, в представата ни излизат двама конници с брони и насочени един към друг големи турнирни копия.



Рицарските турнири се появяват през Късното Средновековие и се базират на военната употреба на копията от тежката конница. В Късното Средновековие те са трансформирани в спорт, който е особено популярен през целия XVI век в Англия и Германия, докато във Франция е забранен след смъртта на крал Aнри ІІ, който загива при инцидент именно в такъв турнир през 1559 година.



Кой ще познае откъде е снимката?