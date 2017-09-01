Трети порден ден паркира така

Ден 3

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Ден 3



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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на Vin Vile
    Vin Vile
    Рейтинг: 200 Весело

    Весел Петък и на Вас, редакция :)

  2. 2 Профил на blowfish
    blowfish
    Рейтинг: 383 Неутрално

    Все пак е с М-пакет, "ургиналдъ" :-)

  3. 3 Профил на aboto
    aboto
    Рейтинг: 1186 Весело

    От къдя , на къдя !!!

  4. 4 Профил на Петър Петров
    Петър Петров
    Рейтинг: 552 Неутрално

    Шило нямаш ли.Пукаш му гумата и всичко е ок.

    Инсталатор на оптика в Мадрид и в свободното време - компютри мрежи сайтове
  5. 5 Профил на оstavime
    оstavime
    Рейтинг: 563 Неутрално

    Шило нямаш ли.Пукаш му гумата и всичко е ок.
    —цитат от коментар 4 на Петър Петров


    Тъпо!





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