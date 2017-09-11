Как се варят раци?

Закон: 2 пръста бира, негазирана. По възможност на дъното поставяме върбови пръчки. След 5-7 минути изкл. котлона...

© hamiltonf1

Закон: 2 пръста бира, негазирана. По възможност на дъното поставяме върбови пръчки. След 5-7 минути изкл. котлона...



Коментари (5)
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  1. 1 Профил на nema_labavo
    nema_labavo
    Рейтинг: 834 Неутрално

    Това каменен рак ли е?

  2. 2 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 698 Неутрално

    Защо хората ядат раци, но не и хлебарки или тарантули?

    Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!
  3. 3 Профил на SS
    SS
    Рейтинг: 2768 Весело

    Като няма риба и ракът е риба...

  4. 4 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 2557 Неутрално

    И кво му ядете на тва ???

  5. 5 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 3444 Весело

    И кво му ядете на тва ???
    —цитат от коментар 4 на 442


    Това сигурно го наричат "български лобстър"! :-)





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