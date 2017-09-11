Как се варят раци?

Валидна: от 29 авг, 2017 до 12 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: Dream Team Films Production company
Валидна: от 11 сеп, 2017 до 25 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: Д Лизинг ЕАД
Валидна: от 11 сеп, 2017 до 25 сеп, 2017
Населено място: София
Валидна: от 05 сеп, 2017 до 03 окт, 2017
Населено място: София
Компания: БНБ
nema_labavoРейтинг: 834 Неутрално
Това каменен рак ли е?
Веселин ДечевРейтинг: 698 Неутрално
Защо хората ядат раци, но не и хлебарки или тарантули?Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!
SSРейтинг: 2768 Весело
Като няма риба и ракът е риба...
442Рейтинг: 2557 Неутрално
И кво му ядете на тва ???
vassilunРейтинг: 3444 Весело
Това сигурно го наричат "български лобстър"! :-)