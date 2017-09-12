Валидна: от 29 авг, 2017 до 12 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: Dream Team Films Production company
Валидна: от 11 сеп, 2017 до 25 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: Д Лизинг ЕАД
Валидна: от 11 сеп, 2017 до 25 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: Адвокатско дружество Георгиев Тодоров и Ко.
Валидна: от 05 сеп, 2017 до 03 окт, 2017
Населено място: София
Компания: БНБ
tedifРейтинг: 608 Любопитно
Я да познаем каква е *мизата* на отговорното лице към общината?На бул.*България*,на спирката пред езиковите гимназии е същото положение,даже разстоянието е още по-малко.Прекъсната е и велосипедната алея от фамозната *лаФка*,а зад нея има към метър до оградата.Докога оръфляците от кметството няма да си гледат работата?!?
Петър ПетровРейтинг: 547 Неутрално
А бре престанете да пазарувате от тия обекти и те сами ще се махнат.Инсталатор на оптика в Мадрид и в свободното време - компютри мрежи сайтове