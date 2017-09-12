Пловдив, бул. "Цар Борис III-ти Обединител" 14. Тротоар над 4 м.; пролука за минаване 0,50м.



Мисля, че снимката казва всичко - тротоарът е създаден не за пешеходците, а за може лавката да се разгърне в целия си блясък.