Тротоар

Пловдив, бул. "Цар Борис III-ти Обединител" 14. Тротоар над 4 м.; пролука за минаване 0,50м.<br /><br />Мисля, че снимката казва всичко - тротоарът е създаден не за пешеходците, а за може лавката да се разгърне в целия си блясък.

© OOPS

Пловдив, бул. "Цар Борис III-ти Обединител" 14. Тротоар над 4 м.; пролука за минаване 0,50м.

Мисля, че снимката казва всичко - тротоарът е създаден не за пешеходците, а за може лавката да се разгърне в целия си блясък.



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на tedif
    tedif
    Рейтинг: 608 Любопитно

    Я да познаем каква е *мизата* на отговорното лице към общината?На бул.*България*,на спирката пред езиковите гимназии е същото положение,даже разстоянието е още по-малко.Прекъсната е и велосипедната алея от фамозната *лаФка*,а зад нея има към метър до оградата.Докога оръфляците от кметството няма да си гледат работата?!?

  2. 2 Профил на Петър Петров
    Петър Петров
    Рейтинг: 547 Неутрално

    А бре престанете да пазарувате от тия обекти и те сами ще се махнат.

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