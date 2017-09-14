Малки пристанища

Пристанището на Царево. Големи кораби, яхти не се забелязват. Само малки рибарски лодки, което е очарованието на малкия курортен град.

© xali

Пристанището на Царево. Големи кораби, яхти не се забелязват. Само малки рибарски лодки, което е очарованието на малкия курортен град.




Коментари (1)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4563 Неутрално

    По-шукаритетните яхти швартоват по-наляво. Вижда се и част от времето, когато това пристанище бе към ВМС

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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