Малки пристанища

Валидна: от 14 сеп, 2017 до 05 окт, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 14 сеп, 2017 до 12 окт, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 11 сеп, 2017 до 25 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: Д Лизинг ЕАД
Валидна: от 11 сеп, 2017 до 25 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: Адвокатско дружество Георгиев, Тодоров и Ко.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4563 Неутрално
По-шукаритетните яхти швартоват по-наляво. Вижда се и част от времето, когато това пристанище бе към ВМСИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!