Как се прави в Германия

Булевард "Прага" беше отворен за използване. Снимките от преди няколко седмици бяха смущаващи за качеството на изпълнението и доколко е завършено всичко. На снимката тук се вижда как го правят в Германия, в малко селце без подобен сериозен трафик. Всичко е все още недовършено, но се вижда основата и бъдещото ниво със завършващ по-тъник и фин слой. Линията до тротоара е за бъдещи ремонти, които ще позволят да се правят без да се нарушава слоя на пътя. Не е нужно да казвам за наклоните, на пътя и тротоарите, за местана на ресичани и премахването на ръбовете за инвалиди, за инфраструктурата под пътя и за спирките на градския транспорт, които бяха поставени предварително :)