Как се прави в Германия

Булевард &quot;Прага&quot; беше отворен за използване. <a href="http://www.dnevnik.bg/photos/2017/09/02/3035149_fotogaleriia_razhodka_sled_remonta_po_bul_praga/" target="_blank">Снимките от преди няколко седмици</a> бяха смущаващи за качеството на изпълнението и доколко е завършено всичко. На снимката тук се вижда как го правят в Германия, в малко селце без подобен сериозен трафик. Всичко е все още недовършено, но се вижда основата и бъдещото ниво със завършващ по-тъник и фин слой. Линията до тротоара е за бъдещи ремонти, които ще позволят да се правят без да се нарушава слоя на пътя. Не е нужно да казвам за наклоните, на пътя и тротоарите, за местана на ресичани и премахването на ръбовете за инвалиди, за инфраструктурата под пътя и за спирките на градския транспорт, които бяха поставени предварително :)

© penetrating

Булевард "Прага" беше отворен за използване. Снимките от преди няколко седмици бяха смущаващи за качеството на изпълнението и доколко е завършено всичко. На снимката тук се вижда как го правят в Германия, в малко селце без подобен сериозен трафик. Всичко е все още недовършено, но се вижда основата и бъдещото ниво със завършващ по-тъник и фин слой. Линията до тротоара е за бъдещи ремонти, които ще позволят да се правят без да се нарушава слоя на пътя. Не е нужно да казвам за наклоните, на пътя и тротоарите, за местана на ресичани и премахването на ръбовете за инвалиди, за инфраструктурата под пътя и за спирките на градския транспорт, които бяха поставени предварително :)




Коментари (2)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4563 Неутрално

    Дано и калинките го видят.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на georgi_ww
    georgi_ww
    Рейтинг: 476 Неутрално

    В Германия...там няма жълти павета да ограничават мирогледа.





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