Как се прави в Германия

Валидна: от 14 сеп, 2017 до 05 окт, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 14 сеп, 2017 до 12 окт, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 14 сеп, 2017 до 21 сеп, 2017
Населено място: Пловдив
Компания: EVN България
Валидна: от 14 сеп, 2017 до 28 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: Telenor Bulgaria
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4563 Неутрално
Дано и калинките го видят.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
georgi_wwРейтинг: 476 Неутрално
В Германия...там няма жълти павета да ограничават мирогледа.