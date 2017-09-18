Празник в Лом тази неделя

Валидна: от 14 сеп, 2017 до 05 окт, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа АД
Валидна: от 14 сеп, 2017 до 12 окт, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 14 сеп, 2017 до 21 сеп, 2017
Населено място: Пловдив
Компания: EVN България
Валидна: от 14 сеп, 2017 до 28 сеп, 2017
Населено място: София
Компания: Telenor Bulgaria
karabastunРейтинг: 5787 Неутрално
Честит ви празник!karabastun@abv.bg
Тогава кой светия се почита?
Peni NikolРейтинг: 8548 Неутрално
До коментар [#1] от "karabastun":
Е как кой, Вяра , Надежда, Любов и майка им София.
ValeriaРейтинг: 722 Неутрално
Хората се веселят, не му мислят много!