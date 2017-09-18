Празник в Лом тази неделя

Николина Чакардъкова и Неврокопски танцов състав изнесоха концерт по случай празника на град Лом в неделя.<br /><br />Младо и старо се хвана на хорото.

© Peni Nikol

Николина Чакардъкова и Неврокопски танцов състав изнесоха концерт по случай празника на град Лом в неделя.

Младо и старо се хвана на хорото.



Коментари (3)
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  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 5787 Неутрално

    Честит ви празник!
    Тогава кой светия се почита?

    karabastun@abv.bg
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 8548 Неутрално

    До коментар [#1] от "karabastun":

    Е как кой, Вяра , Надежда, Любов и майка им София.

  3. 3 Профил на Valeria
    Valeria
    Рейтинг: 722 Неутрално

    Хората се веселят, не му мислят много!





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