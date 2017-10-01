Това е хризантема

Това вече е хризантема

© Peni Nikol

Това вече е хризантема



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6353 Неутрално

    Много красиво!

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 3875 Неутрално

    Пени, изпушила си. Точно в този ден...

  3. 3 Профил на Митев
    Митев
    Рейтинг: 2468 Неутрално

    Естествено, че е хризантема! Ти за какво го помисли!?..





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