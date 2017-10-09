Урок по паркиране

Валидна: от 14 сеп, 2017 до 12 окт, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 05 окт, 2017 до 19 окт, 2017
Населено място: Други в чужбина
Компания: MTN Cyprus
Валидна: от 05 окт, 2017 до 19 окт, 2017
Населено място: Други в чужбина
Компания: MTN Cyprus
Валидна: от 05 окт, 2017 до 19 окт, 2017
Населено място: Други в чужбина
Компания: MTN Cyprus
ПетърчоРейтинг: 692 Весело
Ами ми проблема е очевиден - тези дървета са насадени много на рядко. Ако ги засадят през 1 метър, хем по-зелено, хем по-трудно паркиране. ;)
442Рейтинг: 2655 Неутрално
Определено има нужда от опреснителен курс по паркиране, добре че не взел знака.
lz2Рейтинг: 6666 Неутрално
От какво си недоволен?! Оставил е цял половин метър за минаване, пък и по улицата може с детска количка!ПравописА е поле за изява на неграмотните!
phillipovРейтинг: 404 Неутрално
Най-вероятно му е блокирал волана, рязко завит на ляво и едва е успял да спре човек чак там...Нямам друго логично обяснение!