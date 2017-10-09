Урок по паркиране

Ако не знаете как се паркира, ето да видите.<br /><br /><em>Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и <a href="http://grajdanite.bg/" target="_blank">приложението "Гражданите"</a> за намаляване на нарушенията по пътищата.</em> <br type="_moz" />

© stoyanmitov

Ако не знаете как се паркира, ето да видите.


Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Петърчо
    Петърчо
    Рейтинг: 692 Весело

    Ами ми проблема е очевиден - тези дървета са насадени много на рядко. Ако ги засадят през 1 метър, хем по-зелено, хем по-трудно паркиране. ;)

  2. 2 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 2655 Неутрално

    Определено има нужда от опреснителен курс по паркиране, добре че не взел знака.

  3. 3 Профил на lz2
    lz2
    Рейтинг: 6666 Неутрално

    От какво си недоволен?! Оставил е цял половин метър за минаване, пък и по улицата може с детска количка!

    ПравописА е поле за изява на неграмотните!
  4. 4 Профил на phillipov
    phillipov
    Рейтинг: 404 Неутрално

    Най-вероятно му е блокирал волана, рязко завит на ляво и едва е успял да спре човек чак там...Нямам друго логично обяснение!





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