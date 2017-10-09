Урок по паркиране

© stoyanmitov Ако не знаете как се паркира, ето да видите.

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.



Всичко, което трябва да знаете за: "Дневник" и "Гражданите" (327)