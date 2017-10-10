Алтернативата на заплащането за новата зелена зона в Лозенец - хайде да паркираме дружно върху трамвайните линии, нали и без друго не се използват вече. А Софийска община не може ли да използва част от новопостъпилите 4.6 милиона лева, за да измисли решение на това безобразие?