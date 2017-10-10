Зелена зона?

Алтернативата на заплащането за новата зелена зона в Лозенец - хайде да паркираме дружно върху трамвайните линии, нали и без друго не се използват вече. А Софийска община не може ли да използва част от новопостъпилите 4.6 милиона лева, за да измисли решение на това безобразие?

© eterien

Алтернативата на заплащането за новата зелена зона в Лозенец - хайде да паркираме дружно върху трамвайните линии, нали и без друго не се използват вече. А Софийска община не може ли да използва част от новопостъпилите 4.6 милиона лева, за да измисли решение на това безобразие?



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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6034 Неутрално

    Българинът е много изобретателен, когато му бръкнат в джоба

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest




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