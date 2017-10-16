Направо си паркирах в градинката "Кристал"

Пича си влезе в градинката Кристал да запазва петъчната пейка от сега. КАТ си цъка на телефона и не му пука.<br /><br /><i>Тази публикация е част от съвместен проект между &quot;Дневник&quot; и&nbsp;<a href="http://grajdanite.bg/" target="_blank">приложението &quot;Гражданите&quot;</a>&nbsp;за намаляване на нарушенията по пътищата.&nbsp;</i><br />

© stoyanmitov

Пича си влезе в градинката Кристал да запазва петъчната пейка от сега. КАТ си цъка на телефона и не му пука.


Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.


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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Johannes Cabal
    Johannes Cabal
    Рейтинг: 1127 Гневно

    Ами и двамата са за глоба, ама дали?

    SAVE EUROPE!!!
  2. 2 Профил на Mia san Bayern!
    Mia san Bayern!
    Рейтинг: 2888 Неутрално

    Селски Бек.

    МУ Пловдив Факултет по дентална медицина 4 курс
  3. 3 Профил на ivan_ko9
    ivan_ko9
    Рейтинг: 708 Неутрално

    Наглостта на хората няма никаква граница!

  4. 4 Профил на irons
    irons
    Рейтинг: 756 Неутрално

    Полицаят, горе в кабинката, е за директно уволнение!





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