 
Река Нил е една от великите реки на планетата, втора по дължина в света. В Египет се използва изключително много за превозване на стоки и круизи. Почти не се забелязват рибарски лодки.

© xali

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Река Нил е една от великите реки на планетата, втора по дължина в света. В Египет се използва изключително много за превозване на стоки и круизи. Почти не се забелязват рибарски лодки.
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На плаване по Нил.
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На плаване по Нил.
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Присъстват и местни лодки от близкоразположените до реката села.
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, 535

xali

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6382 Неутрално

    Що не се забелязват рибарски лодки?
    Няма ли риба?

    karabastun@abv.bg
  2. 2 Профил на Депутат 241
    Депутат 241
    Рейтинг: 4043 Весело

    На снимка 4 в далечината са рибарски лодки, но те заедно с рибите щом като чуят, че Ксалка ще ги снима, мигом анихилират...
    п.п. Не знам дали Нил е известен с рибарските си лодки, но май е по-известен с пирамиди, храмове, обелиски и... голеееееми крокодили!

    “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил




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