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xali
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Що не се забелязват рибарски лодки?Няма ли риба?
На снимка 4 в далечината са рибарски лодки, но те заедно с рибите щом като чуят, че Ксалка ще ги снима, мигом анихилират...п.п. Не знам дали Нил е известен с рибарските си лодки, но май е по-известен с пирамиди, храмове, обелиски и... голеееееми крокодили!
karabastunРейтинг: 6382 Неутрално
Що не се забелязват рибарски лодки?karabastun@abv.bg
Няма ли риба?
Депутат 241Рейтинг: 4043 Весело
На снимка 4 в далечината са рибарски лодки, но те заедно с рибите щом като чуят, че Ксалка ще ги снима, мигом анихилират...“Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
п.п. Не знам дали Нил е известен с рибарските си лодки, но май е по-известен с пирамиди, храмове, обелиски и... голеееееми крокодили!