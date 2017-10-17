"Забулена демокрация"

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zegiРейтинг: 901 Весело
Ако имаше как и една пържола да нарисуват, ама да личи че е свинска.
abdelhaqqРейтинг: 3644 Неутрално
До коментар [#1] от "zegi":בני אתה אני היום ילדתיך
много се се натовари композицията.
Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.Рейтинг: 683 Неутрално
Идейно :) . Браво на автора на графита.АМАН ОТ НЕКАДЪРНИ ОБНОВЛЕНИЯ