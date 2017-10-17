"Забулена демокрация"

Какъв графит открих в София.

© abdelhaqq

Какъв графит открих в София.



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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на zegi
    zegi
    Рейтинг: 901 Весело

    Ако имаше как и една пържола да нарисуват, ама да личи че е свинска.

  2. 2 Профил на abdelhaqq
    abdelhaqq
    Рейтинг: 3644 Неутрално

    До коментар [#1] от "zegi":

    много се се натовари композицията.

    בני אתה אני היום ילדתיך
  3. 3 Профил на Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
    Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
    Рейтинг: 683 Неутрално

    Идейно :) . Браво на автора на графита.

    АМАН ОТ НЕКАДЪРНИ ОБНОВЛЕНИЯ




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