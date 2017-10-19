Стражи

Случайно забелязах тези двама пазачи на един прозорец вчера.

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Случайно забелязах тези двама пазачи на един прозорец вчера.

Коментари (11)
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  1. 1 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6751 Весело

    Интересно какво ли поколение ''стражи'' ще имат :) !

    karabastun@abv.bg
  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 668 Неутрално

    Пуделът няма място при расовия пес. Няма право да гледа през прозореца!
    Веднага собственикът да го даде в приют, или на някой клошар!
    Трябва да има Ред!

    mutricata.blogspot.bg deinstall.wordpress.com
  3. 3 Профил на XtReMe
    XtReMe
    Рейтинг: 1146 Неутрално

    Хехе много са готини тези двамата!

  4. 4 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2790 Любопитно

    До коментар [#2] от "Боян Таксиров":


    Пуделът няма място при расовия пес. Няма право да гледа през прозореца!Веднага собственикът да го даде в приют, или на някой клошар!Трябва да има Ред!
    —цитат от коментар 2 на Боян Таксиров

    И къде го видя пудела ?
    На кадрото се виждат един дог и една булонка.
    Преди повече от 30 г и аз имах едновременно един дог - Елза 78 кг и една булонка - Поли 4 кг.
    Елза никога не е посегнала да хапе, но Поли бе известна в махалата с похапванията си
    Какво пречи да съжителстват ?

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  5. 5 Профил на ivan_
    ivan_
    Рейтинг: 4133 Весело

    До коментар [#2] от "Боян Таксиров":

    Не мисля, че това е пудел, по-скоре е болонка май:)

    Но съм сигурен, че е по-опасния пазач от двамата:)

    Въпросът е че са страшно готини...

  6. 6 Профил на Mia san Bayern!
    Mia san Bayern!
    Рейтинг: 3081 Неутрално

    Аха сладури :Д

    МУ Пловдив Факултет по дентална медицина 4 курс
  7. 7 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 668 Неутрално

    До коментар [#4] от "Чардо":

    До коментар [#2] от "Боян Таксиров":
    —цитат от коментар 4 на Чардо


    НЕ разбирам от кучета кой знае колко. Може и булонка да е.
    Пудели, булонки, все тая.

    Булонките не могат да живеят с големите песове, не знаете ли това?
    Те не вършат никаква полезна дейност, за разлика от песовете.
    Те само хабят храна и място.
    Абсурдно е да живеят в централен столичен квартал, развалят елитния облик на столичния център. Там трябва да се разхождат само расови песове - пит були, немски ОВЧАРКИ, бул териери и други мъжки породи. Тия педалски булонки на екарисажа!

    Иначе светът ще се разпадне и всички ще се изродим!

    mutricata.blogspot.bg deinstall.wordpress.com
  8. 8 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 668 Неутрално

    До коментар [#5] от "ivan_":

    Радвам се, че ти харесват :)

    mutricata.blogspot.bg deinstall.wordpress.com
  9. 9 Профил на metalogy
    metalogy
    Рейтинг: 594 Неутрално

    Вкъщи пазят две котки, но не могат да ги снимат от улицата, много сме нависоко. Ако оставя балкона отворен, пазят и съседите. Те горките нямат кой да ги пази, ако не са моите котки. Нито куче, нито коте, нито сиамска бойна рибка.
    От горния етаж в охраната помага един много сърцат пинчер. Не сме сами в отговорната дейност :)

    колко е стабилен финансовият сектор у нас, ако не се говори за него
  10. 10 Профил на ivan_ko9
    ivan_ko9
    Рейтинг: 845 Неутрално

    На булонката й личи по погледа, че си търси забавление, докато на Дог-а му е просто мързеливо! :)

  11. 11 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 668 Неутрално

    До коментар [#9] от "metalogy":

    Всеки прави каквото може.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.wordpress.com




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