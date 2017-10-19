Стражи Facebook Twitter Viber Още възможности за споделяне Google Plus LinkedIn Email 12:12, 19 окт 17, 386 11 © klimentm Случайно забелязах тези двама пазачи на един прозорец вчера. Facebook Twitter Viber Още възможности за споделяне Google Plus LinkedIn Email 11 Коментара > Още от Новини от вас Абсолютен рецидивист 10:00, 19 окт 17 / Новини от вас 24 Небето над Франкфурт 18:30, 18 окт 17 / Новини от вас 13 Фестивал на тиквата 14:15, 18 окт 17 / Новини от вас 16 Още от Дневник Регионалното министерство задвижи проекта за магистрала между Русе и Велико Търново 16:41, 18 окт 17 / България 29 Полицията задържа мъж, стрелял безразборно в центъра на София 16:36, 18 окт 17 / България 58 Депутатите оставиха "вечните длъжници" 16:08, 18 окт 17 / България 55 Назаем от ... Фолкер Шльондорф и алтернативната "История на прислужницата" 13:20, 19 окт 17 / Лица 0 Биопак иска да смени пластмасата с опаковки от растения 12:20, 18 окт 17 / Платена публикация 0 Лекторите на HR and The Future of Work: Management Challenges 13:18, 19 окт 17 / Мениджмънт 0
karabastunРейтинг: 6751 Весело
Интересно какво ли поколение ''стражи'' ще имат :) !karabastun@abv.bg
Боян ТаксировРейтинг: 668 Неутрално
Пуделът няма място при расовия пес. Няма право да гледа през прозореца!mutricata.blogspot.bg deinstall.wordpress.com
Веднага собственикът да го даде в приют, или на някой клошар!
Трябва да има Ред!
XtReMeРейтинг: 1146 Неутрално
Хехе много са готини тези двамата!
ЧардоРейтинг: 2790 Любопитно
До коментар [#2] от "Боян Таксиров":
И къде го видя пудела ?
На кадрото се виждат един дог и една булонка.
Преди повече от 30 г и аз имах едновременно един дог - Елза 78 кг и една булонка - Поли 4 кг.
Елза никога не е посегнала да хапе, но Поли бе известна в махалата с похапванията си
Какво пречи да съжителстват ?
Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
ivan_Рейтинг: 4133 Весело
До коментар [#2] от "Боян Таксиров":
Не мисля, че това е пудел, по-скоре е болонка май:)
Но съм сигурен, че е по-опасния пазач от двамата:)
Въпросът е че са страшно готини...
Mia san Bayern!Рейтинг: 3081 Неутрално
Аха сладури :ДМУ Пловдив Факултет по дентална медицина 4 курс
Боян ТаксировРейтинг: 668 Неутрално
До коментар [#4] от "Чардо":
НЕ разбирам от кучета кой знае колко. Може и булонка да е.
Пудели, булонки, все тая.
Булонките не могат да живеят с големите песове, не знаете ли това?
Те не вършат никаква полезна дейност, за разлика от песовете.
Те само хабят храна и място.
Абсурдно е да живеят в централен столичен квартал, развалят елитния облик на столичния център. Там трябва да се разхождат само расови песове - пит були, немски ОВЧАРКИ, бул териери и други мъжки породи. Тия педалски булонки на екарисажа!
Иначе светът ще се разпадне и всички ще се изродим!
mutricata.blogspot.bg deinstall.wordpress.com
Боян ТаксировРейтинг: 668 Неутрално
До коментар [#5] от "ivan_":mutricata.blogspot.bg deinstall.wordpress.com
Радвам се, че ти харесват :)
metalogyРейтинг: 594 Неутрално
Вкъщи пазят две котки, но не могат да ги снимат от улицата, много сме нависоко. Ако оставя балкона отворен, пазят и съседите. Те горките нямат кой да ги пази, ако не са моите котки. Нито куче, нито коте, нито сиамска бойна рибка.колко е стабилен финансовият сектор у нас, ако не се говори за него
От горния етаж в охраната помага един много сърцат пинчер. Не сме сами в отговорната дейност :)
ivan_ko9Рейтинг: 845 Неутрално
На булонката й личи по погледа, че си търси забавление, докато на Дог-а му е просто мързеливо! :)
Боян ТаксировРейтинг: 668 Неутрално
До коментар [#9] от "metalogy":mutricata.blogspot.bg deinstall.wordpress.com
Всеки прави каквото може.