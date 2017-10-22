Ретро в Банкя

Валидна: от 09 окт, 2017 до 23 окт, 2017
Населено място: София
Компания: Raiffeisenbank Bulgaria
Валидна: от 09 окт, 2017 до 30 окт, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 10 окт, 2017 до 24 окт, 2017
Населено място: Други в чужбина
Компания: MTN Cyprus
Валидна: от 09 окт, 2017 до 23 окт, 2017
Населено място: София
Компания: Ърнст и Янг Одит ООД
klimentmРейтинг: 4855 Весело
Обичам старите автомобили,много хубаво!klimentm
Peni NikolРейтинг: 10140 Неутрално
Уха, Тако има връзки с Банкя, а по темата- "жълтото пате" нещо ми е познато.