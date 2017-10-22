Ретро в Банкя

Парад, организиран от Български автомобилен клуб "Ретро" се проведе в град Банкя.

© tako12

Парад, организиран от Български автомобилен клуб "Ретро" се проведе в град Банкя.



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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4855 Весело

    Обичам старите автомобили,много хубаво!

    klimentm
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10140 Неутрално

    Уха, Тако има връзки с Банкя, а по темата- "жълтото пате" нещо ми е познато.





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