Паркиране на пешеходна като по учебник

Точно напаснат по линиите!<br /><br /><em>Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и <a href="http://grajdanite.bg/" target="_blank">приложението "Гражданите"</a> за намаляване на нарушенията по пътищата.</em><br />

© stoyanmitov

Точно напаснат по линиите!

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.




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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на XtReMe
    XtReMe
    Рейтинг: 1094 Неутрално

    Невероятен е!

  2. 2 Профил на сминдух
    сминдух
    Рейтинг: 281 Весело

    Ех, да можех и аз така:)

  3. 3 Профил на luliak
    luliak
    Рейтинг: 221 Неутрално

    Успоредно е паркирал човечецът, какво искате :)

  4. 4 Профил на yellow_hater
    yellow_hater
    Рейтинг: 1325 Неутрално

    Може ли багерите на "ВиК" случайно да се отклонят от пътя?

  5. 5 Профил на mentra65
    mentra65
    Рейтинг: 880 Весело

    Бързо донасяй снимката да глобяват милиционерите.





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