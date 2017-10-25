Паркиране на пешеходна като по учебник

Валидна: от 09 окт, 2017 до 30 окт, 2017
Населено място: София
Компания: Икономедиа
Валидна: от 23 окт, 2017 до 06 ное, 2017
Населено място: София
Компания: American College of Sofia
Валидна: от 17 окт, 2017 до 14 ное, 2017
Населено място: София
Компания: ROITI
Валидна: от 17 окт, 2017 до 31 окт, 2017
Населено място: София
Компания: EBRD
XtReMeРейтинг: 1094 Неутрално
Невероятен е!
сминдухРейтинг: 281 Весело
Ех, да можех и аз така:)
luliakРейтинг: 221 Неутрално
Успоредно е паркирал човечецът, какво искате :)
yellow_haterРейтинг: 1325 Неутрално
Може ли багерите на "ВиК" случайно да се отклонят от пътя?
mentra65Рейтинг: 880 Весело
Бързо донасяй снимката да глобяват милиционерите.