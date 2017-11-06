На кръстовище от месец

Автомобилът е паркиран в началото на кръстовище преди повече от месец, ограничава видимостта и създава предпоставки за ПТП.

© stoyanmitov

Автомобилът е паркиран в началото на кръстовище преди повече от месец, ограничава видимостта и създава предпоставки за ПТП.




Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3608 Разстроено

    КАТ има друга работа.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на сминдух
    сминдух
    Рейтинг: 547 Неутрално

    Не се вижда номера. Къде се намира това?





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах