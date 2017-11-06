На кръстовище от месец

Валидна: от 30 окт, 2017 до 13 ное, 2017
Населено място: София
Компания: Carlsberg Bulgaria
Валидна: от 03 ное, 2017 до 01 дек, 2017
Населено място: Варна; Пловдив; София
Компания: Validata Group
Валидна: от 31 окт, 2017 до 28 ное, 2017
Населено място: София
Компания: Uber
Валидна: от 31 окт, 2017 до 28 ное, 2017
Населено място: София
Компания: Uber
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3608 Разстроено
КАТ има друга работа.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
сминдухРейтинг: 547 Неутрално
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