Балконът на Ленин

От този балкон, от който е висяло червено знаме, е произнасял речите си Ленин.<br /><br />Имението е построено в годините 1904 - 1906 в стила на "Северна Арт Нуво" от архитекта Фон Гоген за балерината Матилда Kshesinskaia. По време на Февруарската революция тя със сина си Владимир напуска дома си. Сградата е окупирана и там са редакциите на вестник "Правда" и вестник "Войнишка правда''.

© karabastun

От този балкон, от който е висяло червено знаме, е произнасял речите си Ленин.

Имението е построено в годините 1904 - 1906 в стила на "Северна Арт Нуво" от архитекта Фон Гоген за балерината Матилда Kshesinskaia. По време на Февруарската революция тя със сина си Владимир напуска дома си. Сградата е окупирана и там са редакциите на вестник "Правда" и вестник "Войнишка правда''.



Коментари (4)
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  1. 1 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3018 Неутрално

    Писна ми от пропаганда за "Великий октябрь". Що не покажете балкончето на Иван Кръстев в Луковит или родната къща на Шорош?

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  2. 2 Профил на tucker case
    tucker case
    Рейтинг: 1688 Весело

    аз мисла че един фоторепортаж от лучена нива край турну магурели от небезизвестната ксали би бил далееееч по-добър избор...

    имам два президента - единия е самовлюбен токсичен пърдел, а другия подла рушняшка подлога...
  3. 3 Профил на stedim
    stedim
    Рейтинг: 2141 Неутрално

    За света щеше да бъде по–добре, ако от този балкон беше висял , вместо да произнася речи.

  4. 4 Профил на Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
    Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.
    Рейтинг: 778 Неутрално

    Ирония на съдбата вожда на революцията говорил от балкона на любовницата на императора..... :) :) :) .

    АМАН ОТ НЕКАДЪРНИ ОБНОВЛЕНИЯ




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