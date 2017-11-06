Балконът на Ленин

Валидна: от 30 окт, 2017 до 13 ное, 2017
Населено място: София
Компания: Carlsberg Bulgaria
Валидна: от 03 ное, 2017 до 01 дек, 2017
Населено място: Варна; Пловдив; София
Компания: Validata Group
Валидна: от 31 окт, 2017 до 28 ное, 2017
Населено място: София
Компания: Uber
Валидна: от 31 окт, 2017 до 28 ное, 2017
Населено място: София
Компания: Uber
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 3018 Неутрално
Писна ми от пропаганда за "Великий октябрь". Що не покажете балкончето на Иван Кръстев в Луковит или родната къща на Шорош?Libertarianism is just anarchy for rich people
tucker caseРейтинг: 1688 Весело
аз мисла че един фоторепортаж от лучена нива край турну магурели от небезизвестната ксали би бил далееееч по-добър избор...имам два президента - единия е самовлюбен токсичен пърдел, а другия подла рушняшка подлога...
stedimРейтинг: 2141 Неутрално
За света щеше да бъде по–добре, ако от този балкон беше висял , вместо да произнася речи.
Цъкльо ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ ДИЗАЙН.Рейтинг: 778 Неутрално
Ирония на съдбата вожда на революцията говорил от балкона на любовницата на императора..... :) :) :) .АМАН ОТ НЕКАДЪРНИ ОБНОВЛЕНИЯ