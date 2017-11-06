Балконът на Ленин

От този балкон, от който е висяло червено знаме, е произнасял речите си Ленин.



Имението е построено в годините 1904 - 1906 в стила на "Северна Арт Нуво" от архитекта Фон Гоген за балерината Матилда Kshesinskaia. По време на Февруарската революция тя със сина си Владимир напуска дома си. Сградата е окупирана и там са редакциите на вестник "Правда" и вестник "Войнишка правда''.