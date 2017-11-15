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Човекът срещу природата: Есенна разходка в парк "Въртопо"

Според философския виц всеки следобед в Кьонигсберг Кант излизал по определено време за разходка. Той бил толкова пунктуален в навика си, че отговорниците за градския часовник го сверявали по философа. Запитан как успява всеки път да излезе в точно определен час, той отговарял - гледам градския часовник. Аз обаче днес не страдам от кантиански обязаности и излизам рано сутрин, докато слънцето е още ниско, на разходка в парк "Въртопо". Есента си заслужава.