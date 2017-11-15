 
Според философския виц всеки следобед в Кьонигсберг Кант излизал по определено време за разходка. Той бил толкова пунктуален в навика си, че отговорниците за градския часовник го сверявали по философа. Запитан как успява всеки път да излезе в точно определен час, той отговарял - гледам градския часовник. Аз обаче днес не страдам от кантиански обязаности и излизам рано сутрин, докато слънцето е още ниско, на разходка в парк "Въртопо". Есента си заслужава.

© abdelhaqq

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Според философския виц всеки следобед в Кьонигсберг Кант излизал по определено време за разходка. Той бил толкова пунктуален в навика си, че отговорниците за градския часовник го сверявали по философа. Запитан как успява всеки път да излезе в точно определен час, той отговарял - гледам градския часовник. Аз обаче днес не страдам от кантиански обязаности и излизам рано сутрин, докато слънцето е още ниско, на разходка в парк "Въртопо". Есента си заслужава.
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Избирам маршрута край блатото под Дървенишкия манастир "Св. Пророк Илия".
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Покрай блатото има следи от човешка дейност в няколкото малки ниви.
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Блатото винаги предоставя щедро сюжети за фотографии.
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Разходката се оказва не толкова чиста и романтична. Откакто тук преди повече от година се образува циганско минигето, колички като тази на снимката са често срещана гледка.
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Прилича на есенна слана и такова се оказва.
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Мога да снимам с часове листа и треви. Но сега имам само половин час.
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Мостчето е почти романтично, но когато човек се загледа във водата, открива, че там може би ще се зародят нови, синтетични форми на живот.
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Вакханалията с безалкохолно в храстите е оставила следи.
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И накрая откривам истинските следи в калта, а малко след това срещам и неизменните стопани на кучета, които ги разхождат. Първото прилича на хъски, второто - на голям дог. Разбира се, след сутрешния поздрав чувам и неизменното "Спокойно, моето куче не хапе". "Искрено се надявам да е така", е моят ироничен отговор.
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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 840 Неутрално

    Въртопо е на майната си някъде, почти до Тимбукту.
    Аз се разхождам в Южния Парк.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на mentra65
    mentra65
    Рейтинг: 1027 Любопитно

    До коментар [#1] от "Боян Таксиров":

    А някой да те пита.





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