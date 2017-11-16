И днес кубчето е на зелено

Ето го и днес паркирал на тревата!<br /><br /><em>Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и <a href="http://grajdanite.bg/" target="_blank">приложението "Гражданите"</a> за намаляване на нарушенията по пътищата.</em><br />

© stoyanmitov

Ето го и днес паркирал на тревата!

Тази публикация е част от съвместен проект между "Дневник" и приложението "Гражданите" за намаляване на нарушенията по пътищата.




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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 924 Неутрално

    А на бас, че и утре ще бъде.
    И вдругиден...
    И...

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на Deepdish
    Deepdish
    Рейтинг: 1393 Неутрално

    Он е всъдеход...

  3. 3 Профил на XtReMe
    XtReMe
    Рейтинг: 1103 Неутрално

    Влече си го човека!





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