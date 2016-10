Снимка на деня: Обама и Леонардо ди Каприо против климатичните промени

1/1 снимки в галерията Президентът на САЩ Барак Обама и актьорът Леонардо ди Каприо се появиха заедно на събитието South by South Lawn, на което обсъдиха заплахата от климатичните промени. Прожектиран бе и новият документален филм на Ди Каприо Before The Flood, който ще бъде излъчен по National Geographic този месец.