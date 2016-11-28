Фотогалерия: "Който не е изгрявал, не може да ме разбере" и още комикси от седмицата

1/10 снимки в галерията "Дневник" представя традиционната си класация на най-находчивите комикси за изминалата седмица, които редакцията подбра сред читателските попадения с най-много препоръчвания. Спревката е направена в 22 часа на 27 ноември.



Автор: lz22

Препоръчвания: 29

