Мария Виденова: Дислексията е дар, но трябва държавата и учителите също да го разберат 07:11, 30 мар 17 / Интервю 40
neutРейтинг: 10705 Неутрално
Сн. 11In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
hamiltonf1Рейтинг: 6938 Весело
Сн.7 - в пълна степен - таланта на един пиян склуптор (или има нещо впредвид)!?Византийският историк Йоан Скилица: „Охрид бил столица на България, там се издигали дворците на българските царе и се съхранявали богатствата им"....
Peni NikolРейтинг: 13771 Неутрално
Сн. 11.