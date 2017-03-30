 
Момче тренира във военен тренировъчен лагер "Руски рицари" близо до град Ставропол, Русия.

© Reuters

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Момче тренира във военен тренировъчен лагер "Руски рицари" близо до град Ставропол, Русия.
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Георги Кожухаров

Георги Кожухаров

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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 10705 Неутрално

    Сн. 11

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 6938 Весело

    Сн.7 - в пълна степен - таланта на един пиян склуптор (или има нещо впредвид)!?

    Византийският историк Йоан Скилица: „Охрид бил столица на България, там се издигали дворците на българските царе и се съхранявали богатствата им"....
  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 13771 Неутрално

    Сн. 11.



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