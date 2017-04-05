Фотогалерия: Най-голямото златно съкровище от Ранното средновековие гостува в София

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© Юлия Лазарова

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Златното съкровище от Надсентмиклош - най-голямото познато от Ранното средновековие, гостува за пръв път в своята пълнота извън границите на Австрия и Унгария в българския Национален археологически музей. Изложбата ще бъде открита утре, 6 април, от 18.30 ч. и ще продължи до 9 юли.<br />
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Сбирката се състои от 23 съда с общо тегло близо 10 килограма. Първите са открити през 1799 г. по случайност в областта Банат, разделена днес между Румъния, Сърбия и Унгария, а за историята на съкровището още се спори.<br /><br />Повече от 200 години то е сред най-популярните експонати на Музея за история на изкуството във Виена.
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Двете главни теории за произхода му са, че е свързано с Първата българска държава или Аварския хаганат. Разногласията идват от различното датиране на съдовете.
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15 от съдовете имат надписи, част от които са на гръцки, а другите все още не са дешифрирани от лингвистите. Знае се единствено, че се четат отдясно наляво и кураторът Каролине Чубер-Окрог каза, че са имат паралели с аварската писменост.
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Изключителната прецизност на изработката откроява съкровището от повечето находки от този период.
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Изображенията са разнообразни по тематика - някои имат директни връзки с християнството, докато други явно са свързани с непозната за експертите митология.
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Кураторът Георг Платнер каза, че историята на съкровището остава загадка. Не е ясно кой е имал достъп до тези изображения или какво е било съобщението на поръчителя им.
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През 1995 г. една от купите (номер 12) изчезва. Оттогава е изработено копие по модела на подобна такава (номер 11). Това е единственото копие в изложбата. Каролина Чубер-Окрог призна съжалението си за случая, тъй като "номер 12" се е отличавал с надпис на дъното си, който липсва от копието днес.
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Съкровището е в Колекцията на древногръцко и древноримско изкуство във виенския музей, поради грешка в класифицирането му, когато е открито. Оттогава то остава там.
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Това е втората изложба по българо-австрийския проект "Златният път на Балканите през бронзовата епоха - Златото от Ада тепе: производство и разпространение".
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Първата изложба се случва в Музея за история на изкуството във Виена, където на 6 март бе открита българската изложба "Първото злато".
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Георг Платнер се похвали с изключителен интерес към нея. През есента тя ще се върне в София.
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Българо-австрийският проект ще продължи до 2021 година. Кураторите увериха пресата, че следват няколко много интересни години за археологическите музеи в България и Австрия.
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На 6 април в музея ще бъде открита и изложбата "Езическа България: Власт и общество" в НАИМ. Тя ще представи културата и основните аспекти на българското общество в периода VII - IX век. Експонатите ще са разнообразни - от погребални предмети, до витрина с култови изображения, стана известно на пресконференция днес.
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Юлия Лазарова, Александър Хурмузов

Юлия Лазарова, Александър Хурмузов

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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на Отец Сисой
    Отец Сисой
    Рейтинг: 1178 Неутрално

    "Златното съкровище на българските ханове от Атила до Симеон Велики" от проф. Иван Добрев.

    http://www.academia.edu/31599871/ %D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8

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