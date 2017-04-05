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Фотогалерия: Най-голямото златно съкровище от Ранното средновековие гостува в София

Златното съкровище от Надсентмиклош - най-голямото познато от Ранното средновековие, гостува за пръв път в своята пълнота извън границите на Австрия и Унгария в българския Национален археологически музей. Изложбата ще бъде открита утре, 6 април, от 18.30 ч. и ще продължи до 9 юли.