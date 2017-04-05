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Фотогалерия: Най-голямото златно съкровище от Ранното средновековие гостува в София
Златното съкровище от Надсентмиклош - най-голямото познато от Ранното средновековие, гостува за пръв път в своята пълнота извън границите на Австрия и Унгария в българския Национален археологически музей. Изложбата ще бъде открита утре, 6 април, от 18.30 ч. и ще продължи до 9 юли.
Отец СисойРейтинг: 1178 Неутрално
"Златното съкровище на българските ханове от Атила до Симеон Велики" от проф. Иван Добрев.over the under
http://www.academia.edu/31599871/ %D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8