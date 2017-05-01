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Дневник
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Всестранно развино малоръстово чекистче! Всичко може! Освен да управлява държава!
Всестранно развино малоръстово чекистче! Всичко може!
citoplastРейтинг: 4382 Неутрално
Всестранно развино малоръстово чекистче! Всичко може! Освен да управлява държава!
deafРейтинг: 1831 Весело
До коментар [#1] от "citoplast":
...освен кеч! На кеч Тръмп,че го млати като маче от дирек!