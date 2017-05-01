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© Reuters

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Руският президент Владимир Путин участва в тренировка по хокей на лед заедно с члена на Международния олимпийски комитет и френската ски легенда Жан-Клод Кили в Сочи в неделя.<br /><br />
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Тренировката се проведе на Олимпийския стадион Shaiba, където президентът говори и с Елена Шлемева, ръководител на Фондация "Таланти и успехи", която създаде образователния център Сириус в Сочи.
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Президентът обсъди развитието на зимното олимпийско наследство на Русия с Шлемела, включително бъдещото използване на спортните съоръжения на Сочи.
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Дневник

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 4382 Неутрално

    Всестранно развино малоръстово чекистче! Всичко може! Освен да управлява държава!

  2. 2 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 1831 Весело

    Всестранно развино малоръстово чекистче! Всичко може!
    —цитат от коментар 1 на citoplast



    До коментар [#1] от "citoplast":

    ...освен кеч! На кеч Тръмп,че го млати като маче от дирек!





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