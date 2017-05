1/12

Фотогалерия: Джедаи в метрото и нека Силата бъде с вас

Джедаи в метрото – тази гледка се среща веднъж годишно на 4 май. На този ден милионите фенове на "Междузвездни войни" по света празнуват неостаряващата приказка на Джордж Лукас. Датата е избрана заради игра на думи. На английски език "четвърти май" (May the Fourth) звучи като култовата фраза "Нека Силата бъде с теб" (May the Force be with you) oт филма. Десетки фенове, облечени като джедаи, бойци на Галактическата империя и други герои от сагата за семейство Скайуокър, празнуваха в Тайпе днес.