1/22

Фотогалерия: Екстравагантен стил от червения килим

Екстравагантни обувки, чанти, прически, аксесоари - Кан е не само празник на киното, но и на смелата мода. Фотографите на "Ройтерс" подбират някои от най-интересните находки.

На снимката: Стилът на актьорите от филма "Как да заговаряме момичета по купони" (How to Talk to Girls at Parties) на Джон Камерън Мичъл. Пънкари спасяват света от извънземни канибали в новата лента от режисьора на Hedwig and the Angry Inch, направена по разказа на Нийл Геймън. В главната роля е Никол Кидман.