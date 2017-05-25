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Снимка на деня: Десислава Радева и Мелания Тръмп в Брюксел

Съпруги и партньори на държавни лидери, участващи в Брюксел в срещата на върха на НАТО, посетиха заедно музея на световно известния белгийски художник Рене Магрит. "Ройтерс" разпространи снимки от това светско събитие, на които са исландката Тора Маргрет Балдвиндотир, българката Десислава Радева, норвежката Ингрид Шулеруд-Столтенберг (съпругата на генералния секретар на НАТО), французойката Бриджит Троньо, белгийката Амери Дербодренгиен, Готие Дестене (той има брак с премиера на Люксембург), словенката Мойка Стропник, туркинята Емине Ердоган и американката Мелания Тръмп.