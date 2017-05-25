 
Съпруги и партньори на държавни лидери, участващи в Брюксел в срещата на върха на НАТО, посетиха заедно музея на световно известния белгийски художник Рене Магрит. "Ройтерс" разпространи снимки от това светско събитие, на които са исландката Тора Маргрет Балдвиндотир, българката Десислава Радева, норвежката Ингрид Шулеруд-Столтенберг (съпругата на генералния секретар на НАТО), французойката Бриджит Троньо, белгийката Амери Дербодренгиен, Готие Дестене (той има брак с премиера на Люксембург), словенката Мойка Стропник, туркинята Емине Ердоган и американката Мелания Тръмп.

© Reuters

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Съпруги и партньори на държавни лидери, участващи в Брюксел в срещата на върха на НАТО, посетиха заедно музея на световно известния белгийски художник Рене Магрит. "Ройтерс" разпространи снимки от това светско събитие, на които са исландката Тора Маргрет Балдвиндотир, българката Десислава Радева, норвежката Ингрид Шулеруд-Столтенберг (съпругата на генералния секретар на НАТО), французойката Бриджит Троньо, белгийката Амери Дербодренгиен, Готие Дестене (той има брак с премиера на Люксембург), словенката Мойка Стропник, туркинята Емине Ердоган и американката Мелания Тръмп.
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Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на globetrotter
    globetrotter
    Рейтинг: 1331 Весело

    Тц-тц-тц...
    А можеше Румен Данговски да се снима с другите първи дами...

  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4063 Весело

    На мама -първата дама щеше да вдигне нивото .
    До коментар [#1] от "globetrotter":

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 11153 Любопитно

    Мелания на разстояние от Ердоганката, ... защо ли?

  4. 4 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 9927 Неутрално

    Мелания засенчва останалите дами

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4063 Весело

    До коментар [#3] от "Peni Nikol":

    за да се вижда картината. ердогановица е най-близо до Мелания.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  6. 6 Профил на extraCACA
    extraCACA
    Рейтинг: 2599 Весело

    генерал Деса къде е забравила фуражката?

  7. 7 Профил на proza
    proza
    Рейтинг: 1829 Неутрално

    Съпругите и партнъорите, нямам думи, това излиза извън представите ми за нормалност.

  8. 8 Профил на 2.5
    2.5
    Рейтинг: 5053 Весело

    Чудесна галерия!
    Французойката успя да ми оправи настроението!
    На 7/7 ако я бяха монтирали вместо Мелания Тръмп щеше да е пълна десятка!
    :-)

    I Want To Believe
  9. 9 Профил на nessarox
    nessarox
    Рейтинг: 477 Любопитно

    Това "нашето" защо един път не погледна в обектива ???
    Един път към г-жа Тръмп,втори път- настрани погледа му

    Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
  10. 10 Профил на 1_april
    1_april
    Рейтинг: 1402 Весело

    До коментар [#9] от "nessarox":

    Нашту верно неадекватно, ама иначе даже по-кораву и от Тръмпувуту.

    ЕмПичМани На Резидента
  11. 11 Профил на kapitalcho
    kapitalcho
    Рейтинг: 1022 Неутрално

    Две неща цепят мрака в тази снимка:
    -Жената на Ердоган-личи си разликата в цивилизациите
    -"половинката" на премиера на Люксенбург Готие Дестене
    В такъв случай ако се използва израза "Скъпи дами" ще бъде дискриминация.

  12. 12 Профил на dorko
    dorko
    Рейтинг: 523 Весело

    Много сексистка подредба. Единствената вратовръзка е на втория ред.





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