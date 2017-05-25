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Снимка на деня: Десислава Радева и Мелания Тръмп в Брюксел
Съпруги и партньори на държавни лидери, участващи в Брюксел в срещата на върха на НАТО, посетиха заедно музея на световно известния белгийски художник Рене Магрит. "Ройтерс" разпространи снимки от това светско събитие, на които са исландката Тора Маргрет Балдвиндотир, българката Десислава Радева, норвежката Ингрид Шулеруд-Столтенберг (съпругата на генералния секретар на НАТО), французойката Бриджит Троньо, белгийката Амери Дербодренгиен, Готие Дестене (той има брак с премиера на Люксембург), словенката Мойка Стропник, туркинята Емине Ердоган и американката Мелания Тръмп.
globetrotterРейтинг: 1331 Весело
Тц-тц-тц...
А можеше Румен Данговски да се снима с другите първи дами...
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4063 Весело
На мама -първата дама щеше да вдигне нивото .ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
До коментар [#1] от "globetrotter":
Peni NikolРейтинг: 11153 Любопитно
Мелания на разстояние от Ердоганката, ... защо ли?
neutРейтинг: 9927 Неутрално
Мелания засенчва останалите дамиIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4063 Весело
До коментар [#3] от "Peni Nikol":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
за да се вижда картината. ердогановица е най-близо до Мелания.
extraCACAРейтинг: 2599 Весело
генерал Деса къде е забравила фуражката?
prozaРейтинг: 1829 Неутрално
Съпругите и партнъорите, нямам думи, това излиза извън представите ми за нормалност.
2.5Рейтинг: 5053 Весело
Чудесна галерия!I Want To Believe
Французойката успя да ми оправи настроението!
На 7/7 ако я бяха монтирали вместо Мелания Тръмп щеше да е пълна десятка!
:-)
nessaroxРейтинг: 477 Любопитно
Това "нашето" защо един път не погледна в обектива ???Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
Един път към г-жа Тръмп,втори път- настрани погледа му
1_aprilРейтинг: 1402 Весело
До коментар [#9] от "nessarox":ЕмПичМани На Резидента
Нашту верно неадекватно, ама иначе даже по-кораву и от Тръмпувуту.
kapitalchoРейтинг: 1022 Неутрално
Две неща цепят мрака в тази снимка:
-Жената на Ердоган-личи си разликата в цивилизациите
-"половинката" на премиера на Люксенбург Готие Дестене
В такъв случай ако се използва израза "Скъпи дами" ще бъде дискриминация.
dorkoРейтинг: 523 Весело
Много сексистка подредба. Единствената вратовръзка е на втория ред.